https://sputniknews.com.tr/20230416/olu-bulunan-dinanin-cenazesi-istanbula-gonderildi-1069736563.html

Ölü bulunan Dina'nın cenazesi İstanbul'a gönderildi

Ölü bulunan Dina'nın cenazesi İstanbul'a gönderildi

Gabon'un Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin cesedinin İstanbul... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T04:56+0300

2023-04-16T04:56+0300

2023-04-16T05:04+0300

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istanbul adli tıp kurumu

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Gabon'un Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cesedinin, ailesi ve Gabon'un Ankara Büyükelçiliği'nce 18 Nisan'da alınmasına karar verildiğini belirtti. Bu kararın dün sözlü olarak Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiğini aktaran Şeker, "Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu bildirimimize, müteveffanın cansız bedeninin 11 Nisan'da İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini ifade ederek sözlü şekilde cevap vermiştir. Karabük'teki morgların hava derecesinin eksi 4 dereceye kadar soğuma sağlayabildiği, bu sebeple cesedin eksi 18 derecede muhafaza altına alınması için İstanbul'a gönderilmesi talebi çelişkilerle doludur" ifadelerini kullandı.Cesedin sevk kararının şekil ve içerik ile taraflara bildirilmemesi yönünden hukuka aykırı olduğunu savunan Şeker, şunları kaydetti:Şeker, Karabük'ün İstanbul'a 400, Ankara'ya ise 200 kilometre uzaklıkta olduğunu aktararak, "Hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek kaydıyla, bir an için cesedin sevkiyatının zaruri olduğunun gerçek olduğunu varsaydığımızda dahi cesedin sevkiyatının Ankara'daki Adli Tıp Kurumuna gerçekleştirilmesi gerekirken, İstanbul'a gönderilmesi bizlere çok üzücü bir şekilde 'Alın cenazenizi, toplayın pılınızı pırtınızı buradan gidin.' mesajı verildiğinin en acı ifadesidir" ifadelerini kullandı.Uluslararası Otopsi Protokolü olarak da bilinen Minnesota Protokolü, Viyana Sözleşmesi, konsolosluklar arası işbirliği anlaşmaları, Umumi Hıfzısıhha Kanununa aykırı verilen kararın mesnetsiz ve kabul edilemez olduğunu aktaran Şeker, "En önemlisi de ülkemizdeki adaletin güvenilirliğine gölge düşüren bu kararın hukuka aykırı olduğunu kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hasıl olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230414/karabuk-barosu-baskani-koklu-gabonlu-dinanin-fuhsa-zorlandigina-dair-beyanlar-var-1069676359.html

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