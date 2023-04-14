https://sputniknews.com.tr/20230414/karabuk-barosu-baskani-koklu-gabonlu-dinanin-fuhsa-zorlandigina-dair-beyanlar-var-1069676359.html
Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın fuhşa zorlandığına dair beyanlar var
Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın fuhşa zorlandığına dair beyanlar var
26 Mart 2023 tarihinde Karabük Filyos Çayı'nda cesedi bulunan 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Karabük Barosu... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T14:32+0300
2023-04-14T14:32+0300
2023-04-14T14:32+0300
gabon
seyir hali
öğrenci
kadın cinayeti
fuhuş
radyo
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Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın fuhuşa zorlandığına dair beyanlar var
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Karabük Barosu Başkanı Avukat Emrah Köklü programımıza konuk olarak, 26 Mart 2023 tarihinde Karabük Filyos Çayı'nda cesedi bulunan 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Karabük Barosu Başkanı Avukat Emrah Köklü konuk olarak 26 Mart 2023 tarihinde cansız bedenine ulaşılan Gabonlu öğrenci Dina’nın şüpheli ölümü hakkında şu açıklamaları yaptı:“Dina’nın kaldığı evin güvenlik kameraları incelendiğinde korku ve panik halinde evi terk ettiği görülüyor. Evinin bulunduğu 100. Yıl mahallesinden hızlı bir şekilde Safranbolu ve Karabük arasını bağlayan çevre yoluna çıkıyor ve tesadüfen şu an tutuklu bulunan şahsın arabasına biniyor. Zanlının ifadesine göre Dina hastaneye gitmek istediğini söylüyor. Daha sonrasında Dina, çevreyolu üzerinde yolun ortasında araçtan iniyor ve başka bir görgü tanığın ifadesine göre çevreyolunun kenarındaki çaya atlıyor. Yapılan detaylı incelemelerin sonucunda zanlı, Dina’nın araçtan indiği çevre yolunun 2 kilometre ilerisindeki kavşaktan geri dönerek kızın atladığı yeri kontrol ediyor ve orada 5-6 dakika geçiriyor. Orada giderilmesi gereken bir gizem var. Adli tıptan alınan ön raporda darp ve cinsel saldırıya ilişkin bir iz görülemedi ama detaylı bir rapor gerekiyor.”‘Dina’nın fuhşa zorlandığına ve ölüm tehditleri aldığına ilişkin beyanlar bulunuyor’Avukat Köklü, Dina’nın annesine gönderdiği ses kayıtlarından bahsederek ifadelerini şöyle sürdürdü:‘İddia edildiği gibi ırkçı bir saldırı söz konusu olamaz’Dina’nın yaşadığı olayın sosyal medyada ve haber sitelerinde ‘ırkçı bir saldırı’ olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Emrah Köklü şunları söyledi:
gabon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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tr_TR
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
gabon, öğrenci, kadın cinayeti, fuhuş, radyo, аудио
gabon, öğrenci, kadın cinayeti, fuhuş, radyo, аудио
Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın fuhşa zorlandığına dair beyanlar var
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26 Mart 2023 tarihinde Karabük Filyos Çayı'nda cesedi bulunan 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Karabük Barosu Başkanı Köklü, Radyo Sputnik'e bağlanarak, “Dina’nın annesine gönderdiği ses dosyalarında, fuhşa zorlandığına ve ölüm tehditleri aldığına dair ifadeler geçiyor” dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Karabük Barosu Başkanı Avukat Emrah Köklü konuk olarak 26 Mart 2023 tarihinde cansız bedenine ulaşılan Gabonlu öğrenci Dina’nın şüpheli ölümü hakkında şu açıklamaları yaptı:
“Dina’nın kaldığı evin güvenlik kameraları incelendiğinde korku ve panik halinde evi terk ettiği görülüyor. Evinin bulunduğu 100. Yıl mahallesinden hızlı bir şekilde Safranbolu ve Karabük arasını bağlayan çevre yoluna çıkıyor ve tesadüfen şu an tutuklu bulunan şahsın arabasına biniyor. Zanlının ifadesine göre Dina hastaneye gitmek istediğini söylüyor. Daha sonrasında Dina, çevreyolu üzerinde yolun ortasında araçtan iniyor ve başka bir görgü tanığın ifadesine göre çevreyolunun kenarındaki çaya atlıyor. Yapılan detaylı incelemelerin sonucunda zanlı, Dina’nın araçtan indiği çevre yolunun 2 kilometre ilerisindeki kavşaktan geri dönerek kızın atladığı yeri kontrol ediyor ve orada 5-6 dakika geçiriyor. Orada giderilmesi gereken bir gizem var. Adli tıptan alınan ön raporda darp ve cinsel saldırıya ilişkin bir iz görülemedi ama detaylı bir rapor gerekiyor.”
‘Dina’nın fuhşa zorlandığına ve ölüm tehditleri aldığına ilişkin beyanlar bulunuyor’
Avukat Köklü, Dina’nın annesine gönderdiği ses kayıtlarından bahsederek ifadelerini şöyle sürdürdü:
“Dina’nın annesine gönderdiği ses kayıt dosyalarında, Dina’nın fuhşa zorlandığına, ölüm tehditleri aldığına ve bu yüzden de naklini Karabük Üniversitesi’nden Sakarya Üniversitesi’ne aldırmak istediğine ilişkin beyanlar bulunuyor. 17 yaşında fuhşa zorlanan bir kızın ruhsal durumunu düşünürsek burada bir travma sonucu ölüm de olabilir. Ben kimseyi aklamak istemiyorum ama Dina’nın fuhşa kimler tarafından zorlandığını bilemiyoruz.”
‘İddia edildiği gibi ırkçı bir saldırı söz konusu olamaz’
Dina’nın yaşadığı olayın sosyal medyada ve haber sitelerinde ‘ırkçı bir saldırı’ olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Emrah Köklü şunları söyledi:
“Bu olay bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde ‘ırkçı bir saldırı’ olarak paylaşıldı. Karabük Üniversitesi’nde senelerdir eğitim gören 20 bin yabancı öğrenci bulunmaktadır. İddia edildiği gibi ırkçı bir saldırı söz konusu olamaz.”