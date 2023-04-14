https://sputniknews.com.tr/20230414/karabuk-barosu-baskani-koklu-gabonlu-dinanin-fuhsa-zorlandigina-dair-beyanlar-var-1069676359.html

Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın fuhşa zorlandığına dair beyanlar var

Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın fuhşa zorlandığına dair beyanlar var

26 Mart 2023 tarihinde Karabük Filyos Çayı'nda cesedi bulunan 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Karabük Barosu... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T14:32+0300

2023-04-14T14:32+0300

2023-04-14T14:32+0300

gabon

seyir hali

öğrenci

kadın cinayeti

fuhuş

radyo

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Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın fuhuşa zorlandığına dair beyanlar var Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Karabük Barosu Başkanı Avukat Emrah Köklü programımıza konuk olarak, 26 Mart 2023 tarihinde Karabük Filyos Çayı'nda cesedi bulunan 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Dina'nın ölümü hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Karabük Barosu Başkanı Avukat Emrah Köklü konuk olarak 26 Mart 2023 tarihinde cansız bedenine ulaşılan Gabonlu öğrenci Dina’nın şüpheli ölümü hakkında şu açıklamaları yaptı:“Dina’nın kaldığı evin güvenlik kameraları incelendiğinde korku ve panik halinde evi terk ettiği görülüyor. Evinin bulunduğu 100. Yıl mahallesinden hızlı bir şekilde Safranbolu ve Karabük arasını bağlayan çevre yoluna çıkıyor ve tesadüfen şu an tutuklu bulunan şahsın arabasına biniyor. Zanlının ifadesine göre Dina hastaneye gitmek istediğini söylüyor. Daha sonrasında Dina, çevreyolu üzerinde yolun ortasında araçtan iniyor ve başka bir görgü tanığın ifadesine göre çevreyolunun kenarındaki çaya atlıyor. Yapılan detaylı incelemelerin sonucunda zanlı, Dina’nın araçtan indiği çevre yolunun 2 kilometre ilerisindeki kavşaktan geri dönerek kızın atladığı yeri kontrol ediyor ve orada 5-6 dakika geçiriyor. Orada giderilmesi gereken bir gizem var. Adli tıptan alınan ön raporda darp ve cinsel saldırıya ilişkin bir iz görülemedi ama detaylı bir rapor gerekiyor.”‘Dina’nın fuhşa zorlandığına ve ölüm tehditleri aldığına ilişkin beyanlar bulunuyor’Avukat Köklü, Dina’nın annesine gönderdiği ses kayıtlarından bahsederek ifadelerini şöyle sürdürdü:‘İddia edildiği gibi ırkçı bir saldırı söz konusu olamaz’Dina’nın yaşadığı olayın sosyal medyada ve haber sitelerinde ‘ırkçı bir saldırı’ olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Emrah Köklü şunları söyledi:

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2023

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gabon, öğrenci, kadın cinayeti, fuhuş, radyo, аудио