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https://sputniknews.com.tr/20230523/huda-par-aksener-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1071433785.html
HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak
HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak
AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
meral akşener
hüdapar
suç duyurusu
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İYİ Parti lideri Meral Akşener dün katıldığı bir televizyon programında, AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR'ın kadınlara ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi. Akşener'in, "Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" sözleri hakkında HÜDA PAR suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
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meral akşener, hüdapar, suç duyurusu
meral akşener, hüdapar, suç duyurusu

HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak

11:43 23.05.2023 (güncellendi: 11:49 23.05.2023)
Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener dün katıldığı bir televizyon programında, AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR'ın kadınlara ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi.
Akşener'in, "Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" sözleri hakkında HÜDA PAR suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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