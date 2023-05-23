https://sputniknews.com.tr/20230523/huda-par-aksener-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1071433785.html

HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak

HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T11:43+0300

2023-05-23T11:43+0300

2023-05-23T11:49+0300

türkiye

meral akşener

hüdapar

suç duyurusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071433558_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_77116ad96b367911708cd1bc626f340f.jpg

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün katıldığı bir televizyon programında, AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR'ın kadınlara ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi. Akşener'in, "Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" sözleri hakkında HÜDA PAR suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230519/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-neymis-biz-teroristmisiz-1071315996.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, hüdapar, suç duyurusu