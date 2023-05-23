https://sputniknews.com.tr/20230523/huda-par-aksener-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1071433785.html
HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak
HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak
AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T11:43+0300
2023-05-23T11:43+0300
2023-05-23T11:49+0300
türkiye
meral akşener
hüdapar
suç duyurusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071433558_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_77116ad96b367911708cd1bc626f340f.jpg
İYİ Parti lideri Meral Akşener dün katıldığı bir televizyon programında, AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR'ın kadınlara ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi. Akşener'in, "Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" sözleri hakkında HÜDA PAR suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230519/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-neymis-biz-teroristmisiz-1071315996.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071433558_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_06b92aeeece7de53ce2ebda6b7af1823.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, hüdapar, suç duyurusu
meral akşener, hüdapar, suç duyurusu
HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak
11:43 23.05.2023 (güncellendi: 11:49 23.05.2023) Abone ol
AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener dün katıldığı bir televizyon programında, AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR'ın kadınlara ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi.
Akşener'in, "Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" sözleri hakkında HÜDA PAR suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."