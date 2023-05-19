https://sputniknews.com.tr/20230519/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-neymis-biz-teroristmisiz-1071315996.html

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Neymiş, biz teröristmişiz

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Neymiş, biz teröristmişiz

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Neymiş, biz teröristmişiz. Teröristmişiz öyle mi? Çok değil, 2022 yılının 27 Şubat'ında rahmetli Erbakan Hoca'yı anma... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T19:43+0300

2023-05-19T19:43+0300

2023-05-19T19:43+0300

hüdapar

2023 türkiye seçimleri

özgür özel

hizbullah

terörist

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HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, HÜDA PARGenel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bağcılar'da bir sosyal tesiste Batmanlılar ile bir araya geldi.Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in HÜDA PAR'lı vekillerin yeminle sorunları olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatarak, "Pinokyo'dan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura iki adayın katıldığını hatırlatan Yapıcıoğlu, en fazla oy alan adayın cumhurbaşkanı olacağını belirtti.Yapıcıoğlu, rehavete kapılmamak gerektiğini dile getirerek, "Belki seçim sonuçları ilk açıklandığında muhalefete bir moral bozukluğu olduğunu, hatta kimyaları bozulduğunu gözlemlemişsinizdir. Buna rağmen eğer birinci turda Sayın Erdoğan'a oy veren insanların bir kısmı nasılsa bu iş bitti, artık iki aday var o yarım puan da öyle veya böyle bir şekilde gelecek diyerek rehavete kapılırsa tablo tersine dönebilir." görüşünü dile getirdi.Son günlerde partisiyle ilgili yönetilen iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

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hüdapar, özgür özel, hizbullah, terörist