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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Neymiş, biz teröristmişiz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Neymiş, biz teröristmişiz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Neymiş, biz teröristmişiz. Teröristmişiz öyle mi? Çok değil, 2022 yılının 27 Şubat'ında rahmetli Erbakan Hoca'yı anma... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T19:43+0300
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hizbullah
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HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, HÜDA PARGenel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bağcılar'da bir sosyal tesiste Batmanlılar ile bir araya geldi.Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in HÜDA PAR'lı vekillerin yeminle sorunları olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatarak, "Pinokyo'dan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura iki adayın katıldığını hatırlatan Yapıcıoğlu, en fazla oy alan adayın cumhurbaşkanı olacağını belirtti.Yapıcıoğlu, rehavete kapılmamak gerektiğini dile getirerek, "Belki seçim sonuçları ilk açıklandığında muhalefete bir moral bozukluğu olduğunu, hatta kimyaları bozulduğunu gözlemlemişsinizdir. Buna rağmen eğer birinci turda Sayın Erdoğan'a oy veren insanların bir kısmı nasılsa bu iş bitti, artık iki aday var o yarım puan da öyle veya böyle bir şekilde gelecek diyerek rehavete kapılırsa tablo tersine dönebilir." görüşünü dile getirdi.Son günlerde partisiyle ilgili yönetilen iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:
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hüdapar, özgür özel, hizbullah, terörist

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Neymiş, biz teröristmişiz

19:43 19.05.2023
© AA / Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,
Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA /
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Neymiş, biz teröristmişiz. Teröristmişiz öyle mi? Çok değil, 2022 yılının 27 Şubat'ında rahmetli Erbakan Hoca'yı anma programına bizi de davet ettiler, gittik. Erbakan Hoca ile ilgili birkaç kelam ettik. Kemal Efendi, sen orada oturuyorsun, madem ben teröristim, niye beni alkışladın?" dedi.
HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, HÜDA PARGenel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bağcılar'da bir sosyal tesiste Batmanlılar ile bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in HÜDA PAR'lı vekillerin yeminle sorunları olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatarak, "Pinokyo'dan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura iki adayın katıldığını hatırlatan Yapıcıoğlu, en fazla oy alan adayın cumhurbaşkanı olacağını belirtti.
Yapıcıoğlu, rehavete kapılmamak gerektiğini dile getirerek, "Belki seçim sonuçları ilk açıklandığında muhalefete bir moral bozukluğu olduğunu, hatta kimyaları bozulduğunu gözlemlemişsinizdir. Buna rağmen eğer birinci turda Sayın Erdoğan'a oy veren insanların bir kısmı nasılsa bu iş bitti, artık iki aday var o yarım puan da öyle veya böyle bir şekilde gelecek diyerek rehavete kapılırsa tablo tersine dönebilir." görüşünü dile getirdi.
Son günlerde partisiyle ilgili yönetilen iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:
"Neymiş, biz teröristmişiz. Teröristmişiz öyle mi? Çok değil, 2022 yılının 27 Şubat'ında rahmetli Erbakan Hoca'yı anma programına bizi de davet ettiler, gittik. Erbakan Hoca ile ilgili birkaç kelam ettik. Kemal Efendi, sen orada oturuyorsun, madem ben teröristim, niye beni alkışladın? Yoksa o zaman bilmiyor muydun, yeni mi öğrendin? Meral Hanım, çok değil 2021 yılında genel merkezinde bizim o zamanki genel başkanımızı ağırlarken 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz' derken terörist değildi de Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasında bulunduktan sonra mı terörist olduk? Ne fark vardı? Aslında onlar da HÜDA PAR'ın hiçbir yasa dışı işinin olmadığını çok iyi biliyorlar. Fakat Pensilvanya ile Kandil ile işbirliklerinin üzerine bir şal örtmek için sabah akşam 'HÜDA PAR' diyorlar. Yetmiyor beyler, sizin bu tezviratlarınız, karıştırdığınız haltların üstünü örtmeye yetmeyecek. Milleti aptal yerine koymayın."
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