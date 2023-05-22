https://sputniknews.com.tr/20230522/zafer-partisi-ata-ittifaki-ortak-karar-alma-ve-hareket-etme-tercihlerinden-vazgecmistir--1071404845.html

Zafer Partisi: Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir

Zafer Partisi: Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün saat 18.00'de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T16:51+0300

2023-05-22T16:51+0300

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün saat 18.00'de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.Seçimin ikinci turuna 6 gün kala yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. Ümit Özdağ bugün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti.Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz Türk Milleti, Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230522/adalet-partisinden-kilicdarogluna-destek-karari-1071403669.html

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