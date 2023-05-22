https://sputniknews.com.tr/20230522/adalet-partisinden-kilicdarogluna-destek-karari-1071403669.html

Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Adalet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti. Yapılan ortak... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T16:36+0300

2023-05-22T16:36+0300

2023-05-22T16:45+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

vecdet öz

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Adalet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara dikkati çeken Kılıçdaroğlu, var olma ve yok olma mücadelesi verildiğini, Türkiye'nin ya aydınlığa ya karanlığa sürükleneceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, herkesin sorumluluğunun olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 'Demokrasinin devam etmesi için kararımızı verdik'Öz de ziyaretleri için Kılıçdaroğlu ve heyetine teşekkür ederek, Ata İttifakı'nın maçın ilk yarısında görevini yaptığını ifade etti. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu ancak ikinci tura kalamadığını hatırlatan Öz, şunları kaydetti: "Partilerimiz de barajın altında kaldı. Dolayısıyla Ata İttifakı... Hükmen biliyorsunuz bir ittifak seçim öncesi kurulur, seçim bittikten sonra da kanunen otomatikman ortadan kalkar yani bir yetkinliği kalmaz. İkinci tura kalan iki ittifak vardır. Biri Cumhur İttifakı öteki de Millet İttifakı. Demokrasinin devam etmesi, demokrasinin önünün kesilmemesi için bizler kararımızı verdik Adalet Partisi olarak. Genel idare kurulumuzu topladık. Bu toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar, oy birliğiyle çıkmıştır." Öz, Ata İttifakı'nın kurulmasının ne kadar isabetli olduğunu gördüklerini belirterek, "Eğer biz çalışmasaydık Recep Tayyip Erdoğan birinci turda cumhurbaşkanıydı. Dolayısıyla şimdi geldik maçın ikinci yarısına. Bu ikinci yarısında birlik, beraberlik içerisinde yürüyeceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230522/saat-verildi-kilicdaroglu-ile-vecdet-oz-gorusecek-1071393849.html

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kemal kılıçdaroğlu, vecdet öz