https://sputniknews.com.tr/20230522/saat-verildi-kilicdaroglu-ile-vecdet-oz-gorusecek-1071393849.html
Saat verildi: Kılıçdaroğlu ile Vecdet Öz görüşecek
Saat verildi: Kılıçdaroğlu ile Vecdet Öz görüşecek
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz görüşecek. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T14:37+0300
2023-05-22T14:37+0300
2023-05-22T14:37+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
vecdet öz
ata ittifakı
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 15.00’te Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşeceği belirtildi.Adalet Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak görüşme öncesinde ATA İttifakı’nın dağıldığını belirten Öz, Kılıçdaroğlu’na destek olacaklarını söylemişti.
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kemal kılıçdaroğlu, vecdet öz, ata ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, vecdet öz, ata ittifakı
Saat verildi: Kılıçdaroğlu ile Vecdet Öz görüşecek
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz görüşecek.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 15.00’te Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşeceği belirtildi.
Adalet Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak görüşme öncesinde ATA İttifakı’nın dağıldığını belirten Öz, Kılıçdaroğlu’na destek olacaklarını söylemişti.