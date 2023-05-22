https://sputniknews.com.tr/20230522/mitten-garada-operasyon--pkkkcknin-iletisim-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1071376881.html
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK’nın iletişim sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK’nın iletişim sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, PKK/KCK’nın iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T10:13+0300
2023-05-22T10:13+0300
2023-05-22T10:56+0300
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, örgütün haberleşme sisteminde kullanılan programları yazan Şahin'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya geçtiğini tespit etti. Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Şahin'in, Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalıştığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda Şahin, korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Operasyonla örgütün haberleşme altyapısına önemli darbe vuruldu.Şifreli haberleşme yöntemleri geliştirdiPKK/KCK özel güç bünyesinde faaliyet gösteren, iletişim altyapısından sorumlu olan teröristin 2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldığı belirtildi.Örgüte katıldıktan sonra Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı çeşitli eylemlerde yer alan Şahin'in 2019 yılında Irak'a geçtiği kaydedildi.Irak'ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi faaliyetleri yürüten teröristin 2020 yılından itibaren örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdiği, hacker biriminin sorumluluğunu yürüttüğü belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/mit-kirmizi-kategoride-aranan-isidin-eski--turkiye-sorumlusu-sahap-varisi-suriyede-yakaladi-1070919634.html
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MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK’nın iletişim sorumlusu etkisiz hale getirildi
10:13 22.05.2023 (güncellendi: 10:56 22.05.2023) Abone ol
MİT, PKK/KCK’nın iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, örgütün haberleşme sisteminde kullanılan programları yazan Şahin'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya geçtiğini tespit etti. Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Şahin'in, Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalıştığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda Şahin, korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonla örgütün haberleşme altyapısına önemli darbe vuruldu.
Şifreli haberleşme yöntemleri geliştirdi
PKK/KCK özel güç bünyesinde faaliyet gösteren, iletişim altyapısından sorumlu olan teröristin 2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldığı belirtildi.
Örgüte katıldıktan sonra Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı çeşitli eylemlerde yer alan Şahin'in 2019 yılında Irak'a geçtiği kaydedildi.
Irak'ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi faaliyetleri yürüten teröristin 2020 yılından itibaren örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdiği, hacker biriminin sorumluluğunu yürüttüğü belirlendi.