https://sputniknews.com.tr/20230510/mit-kirmizi-kategoride-aranan-isidin-eski--turkiye-sorumlusu-sahap-varisi-suriyede-yakaladi-1070919634.html
MİT, kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye sorumlusu Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
MİT, kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye sorumlusu Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye vilayeti sorumlusu Şahap... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T21:01+0300
2023-05-10T21:01+0300
2023-05-10T21:01+0300
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarında terör örgütü IŞİD üyesi 4 kişinin yeri saptandı.Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.Variş'in, Türkiye'de IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
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işid, mit, suriye
MİT, kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye sorumlusu Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye vilayeti sorumlusu Şahap Variş'in de bulunduğu 4 teröristin yakalandığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarında terör örgütü IŞİD üyesi 4 kişinin yeri saptandı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.
Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.
Variş'in, Türkiye'de IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.