https://sputniknews.com.tr/20230510/mit-kirmizi-kategoride-aranan-isidin-eski--turkiye-sorumlusu-sahap-varisi-suriyede-yakaladi-1070919634.html

MİT, kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye sorumlusu Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı

MİT, kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye sorumlusu Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye vilayeti sorumlusu Şahap... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T21:01+0300

2023-05-10T21:01+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'deki çalışmalarında terör örgütü IŞİD üyesi 4 kişinin yeri saptandı.Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.Variş'in, Türkiye'de IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

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