https://sputniknews.com.tr/20230522/gelecek-partisinin-kurucusu-ve-yoneticisi-11-isimden-istifa-1071395455.html

Gelecek Partisi'nin kurucusu ve yöneticisi 11 isimden istifa

Gelecek Partisi'nin kurucusu ve yöneticisi 11 isimden istifa

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve kendilerini “Demokrat Müslümanlar” olarak tanıtan 11 kişi partiden istifa etti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T14:59+0300

2023-05-22T14:59+0300

2023-05-22T15:04+0300

türkiye

gelecek partisi

istifa

kurucu

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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isim parti politikalarının gidişatını 'ideolojiler mezarlığına' dönüştüğünü belirterek istifa etti. Gelecek Partisi’nin kurucu politikalarından uzaklaştığını belirten, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Taşkın, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Şükrü Kırboğa, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Alper Kürşat Kıray, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Bayram Zilan, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Fidan Strate, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mustafa Öztürk, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sadullah Kavak, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdullah Teber, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Veysi Akay, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sait Şaşmaz ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Cesim Gökçe basın mensupları ile bir araya gelerek istifa gerekçelerini açıkladı.'Derin bir hayal kırıklığına uğradık''Adil bir düzen, temiz bir siyaset, liyakat ve ehliyet temelinde bir yönetimi benimseyerek parti kuruluşunda yer aldıklarını' aktararak istifa eden grup adına açıklamalarda bulunan Bayram Zilan, “Bizler hakkın sarsılmaz ilkelerine göre yoğurulmuş bir dil ve retoriği siyasette hakim kılmak isteyen demokrat Müslümanlarız. Bu amaç ile 12 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'nin kurucuları olduk. Nepotizmin biteceğine, liyakat ve ehliyetin temel kriter kabul edileceğine ve yönetimin adalet temelinde şekilleneceğine olan inancımız Gelecek Partisi çatısı altında birleşmemizi sağladı. Bu inançla kenetlendik, omuz omuza verip mücadelede ettik. Ne var ki, zaman içinde derin bir hayal kırıklığına uğradık. İlkeler ile uygulamalar arasında makaslar, parti program ile parti pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Gelecek Partisi'nin tüm müdahale ve itirazlarımıza rağmen liyakat ve ehliyetin yok sayıldığı, emek ve alın terinin iç edildiği, kof ve arkaik dilin hakim olduğu bir parti haline dönüşmesini durduramadık. Tüm iyi niyetli eleştirilerimize rağmen bu gidişatın partiyi 'tabela partisi' haline getireceği gerçeğini kabul ettiremedik. Bir "ideolojiler mezarlığına" dönüşeceğini anlatamadık. Gelecek Partisi'ni mahalleler arası çatışmanın, aidiyetler arası kavganın, klikler arası çekişmelerin pençesinden kurtaramadık. Hamaset dolu söylemlerden, eski Türkiye'nin ruhsuz cümlelerinden soyutlayamadık. Yeni bir dil, yeni bir siyaset ve yeni bir anlayış iddiasıyla yola çıkan bir hareketin, günün sonunda 'dar ve egoist bir aklın kıskacına' mahkum edilmesi demokrat Müslümanlar olarak bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır” ifadelerini kullandı. 'İkinci tur' vurgusu'Ortaya konulan söylemler ile Türkiye’nin kronik sorunlarının çözüm adresi olma şansını kaybettiğini' belirten Zilan, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230522/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-ikinci-turda-iki-kati-fark-cikar-1071396162.html

https://sputniknews.com.tr/20230522/ak-partiden-umit-ozdaga-ziyaret-1071394615.html

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