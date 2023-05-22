https://sputniknews.com.tr/20230522/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-ikinci-turda-iki-kati-fark-cikar-1071396162.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İkinci turda iki katı fark çıkar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İkinci turda iki katı fark çıkar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla herkesin etle tırnak olduğu zeminde... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T15:00+0300

2023-05-22T15:00+0300

2023-05-22T15:00+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

ikinci tur

ali ihsan yavuz

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Yavuz, Anadolu Yayıncıları Derneği'nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.İlk turdaki seçim sonuçlarına bakıldığında partilerin 2024, 2028 seçimlerini hesaplamadıklarını, parti olmanın gereğini yerine getirmediklerini belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:Yavuz, seçimlerin ardından Millet İttifakı'nda yer alan partilerden birçoğunun genel başkanının değişebileceğini, partilerin ve tabanlarının muhasebe yapacağını, Millet İttifakı'nın dağılacağını ve yeni ittifaklar kurulacağını, birçok partinin durduğu yerin değişeceğini, vesayet kavgalarının başlayacağını, parlamenter sistemin artık tartışılamayacağını öngördüğünü söyledi.'Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar'Önlerindeki iki seçimde de Millet İttifakı'nın unsurlarının sandıklarda arzu ettiği şekilde yer alamayacağını öngördüğünü dile getiren Yavuz, "ABD ve Avrupa'nın seçim yoluyla da sonuç alamayacağı anlaşıldı, bundan sonra onlar da başka yol arar. Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar. Terör grupları, FETÖ ve PKK ümidini tamamen yitirir. HDP artık bölgenin hakim unsuru olamaz. Anketler artık bir süre Türkiye'de iş yapmaz, yapamaz. Başkanlık sisteminin 2. turuna teamüller de böylece oluşmuş olur." ifadelerini kullandı.Yavuz, hayatın olağan akışına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak kalmasının mümkün olmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:Seçim günü AK Parti'nin sisteminin tıkır tıkır çalıştığını söyleyen Yavuz, "Adamların sistemi çalışmadı net. 2024'te de sistem kuramayacaklar bunu iddia ediyorum. 2028'de de sistem kuramayacaklar. Çünkü sistem kurmanız için parti olmanız, teşkilatı doğru kurmanız lazım. Parti iseniz iki büyükşehir belediye başkanına o geceyi yönetmeyi bırakmamanız lazım." dedi.Yavuz, önceden yılda 1-2 yeni parti kurulduğunu ancak ittifak süreçlerinden sonra bu sayının 20'ye çıktığını, bu nedenle de yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.Milletvekili seçilen bakanlara ilişkin soru üzerine Yavuz, "Bakanlarımız milletvekili oldu. Hep partiden ve Meclis'ten bakanlığa gidiliyordu, şimdi bakanlıktan Meclis'e ve partiye dönüldü. Ben bunun başkanlık sisteminin ruhuna daha uygun olduğunu düşünüyorum." dedi.Yavuz, milletvekili seçilen bakanların istifa süreçlerine ilişkin soru üzerine, "Buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar verir. İlanla mı ortaya çıkacağına karar verir? Onun için teamüller ortaya çıkıyor. YSK yemin mi der, ilan mı der ona bakacağız. Şu anda ne yemin edildi ne de ilan edildi. Onun için istifa etmelerine gerek yok bu kadar net. Mazbatayı alsalar da istifa etmelerine gerek yok." diye konuştu.'Anket şirketi olmaktan artık uzaklaştılar'Seçimlerin etkisinin çok büyük olacağını öngördüğünü dile getiren Yavuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yerel seçimlerde olumsuz etkileneceğini ifade etti.AK Parti'nin önceki seçimlere göre oy oranlarının düşüşünün nedenlerinin sorulmasına ilişkin ise Yavuz, seçimin ertesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konunun incelenmesi için talimat verdiğini belirtti.Anket şirketlerinin seçimlerde bu kadar yanılmalarının mümkün olamayacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230522/ak-partiden-umit-ozdaga-ziyaret-1071394615.html

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ak parti, ikinci tur, ali ihsan yavuz