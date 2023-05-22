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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İkinci turda iki katı fark çıkar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İkinci turda iki katı fark çıkar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla herkesin etle tırnak olduğu zeminde... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T15:00+0300
2023-05-22T15:00+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
ikinci tur
ali ihsan yavuz
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Yavuz, Anadolu Yayıncıları Derneği'nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.İlk turdaki seçim sonuçlarına bakıldığında partilerin 2024, 2028 seçimlerini hesaplamadıklarını, parti olmanın gereğini yerine getirmediklerini belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:Yavuz, seçimlerin ardından Millet İttifakı'nda yer alan partilerden birçoğunun genel başkanının değişebileceğini, partilerin ve tabanlarının muhasebe yapacağını, Millet İttifakı'nın dağılacağını ve yeni ittifaklar kurulacağını, birçok partinin durduğu yerin değişeceğini, vesayet kavgalarının başlayacağını, parlamenter sistemin artık tartışılamayacağını öngördüğünü söyledi.'Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar'Önlerindeki iki seçimde de Millet İttifakı'nın unsurlarının sandıklarda arzu ettiği şekilde yer alamayacağını öngördüğünü dile getiren Yavuz, "ABD ve Avrupa'nın seçim yoluyla da sonuç alamayacağı anlaşıldı, bundan sonra onlar da başka yol arar. Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar. Terör grupları, FETÖ ve PKK ümidini tamamen yitirir. HDP artık bölgenin hakim unsuru olamaz. Anketler artık bir süre Türkiye'de iş yapmaz, yapamaz. Başkanlık sisteminin 2. turuna teamüller de böylece oluşmuş olur." ifadelerini kullandı.Yavuz, hayatın olağan akışına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak kalmasının mümkün olmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:Seçim günü AK Parti'nin sisteminin tıkır tıkır çalıştığını söyleyen Yavuz, "Adamların sistemi çalışmadı net. 2024'te de sistem kuramayacaklar bunu iddia ediyorum. 2028'de de sistem kuramayacaklar. Çünkü sistem kurmanız için parti olmanız, teşkilatı doğru kurmanız lazım. Parti iseniz iki büyükşehir belediye başkanına o geceyi yönetmeyi bırakmamanız lazım." dedi.Yavuz, önceden yılda 1-2 yeni parti kurulduğunu ancak ittifak süreçlerinden sonra bu sayının 20'ye çıktığını, bu nedenle de yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.Milletvekili seçilen bakanlara ilişkin soru üzerine Yavuz, "Bakanlarımız milletvekili oldu. Hep partiden ve Meclis'ten bakanlığa gidiliyordu, şimdi bakanlıktan Meclis'e ve partiye dönüldü. Ben bunun başkanlık sisteminin ruhuna daha uygun olduğunu düşünüyorum." dedi.Yavuz, milletvekili seçilen bakanların istifa süreçlerine ilişkin soru üzerine, "Buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar verir. İlanla mı ortaya çıkacağına karar verir? Onun için teamüller ortaya çıkıyor. YSK yemin mi der, ilan mı der ona bakacağız. Şu anda ne yemin edildi ne de ilan edildi. Onun için istifa etmelerine gerek yok bu kadar net. Mazbatayı alsalar da istifa etmelerine gerek yok." diye konuştu.'Anket şirketi olmaktan artık uzaklaştılar'Seçimlerin etkisinin çok büyük olacağını öngördüğünü dile getiren Yavuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yerel seçimlerde olumsuz etkileneceğini ifade etti.AK Parti'nin önceki seçimlere göre oy oranlarının düşüşünün nedenlerinin sorulmasına ilişkin ise Yavuz, seçimin ertesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konunun incelenmesi için talimat verdiğini belirtti.Anket şirketlerinin seçimlerde bu kadar yanılmalarının mümkün olamayacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:
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ak parti, ikinci tur, ali ihsan yavuz
ak parti, ikinci tur, ali ihsan yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İkinci turda iki katı fark çıkar

15:00 22.05.2023
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla herkesin etle tırnak olduğu zeminde bile 5 puan fark ortaya çıkıyorsa bundan sonraki seçimlerde ben inanıyorum işin rengi çok daha farklı olur. İkinci turda iki katı fark çıkar." dedi.
Yavuz, Anadolu Yayıncıları Derneği'nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlk turdaki seçim sonuçlarına bakıldığında partilerin 2024, 2028 seçimlerini hesaplamadıklarını, parti olmanın gereğini yerine getirmediklerini belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece ve sadece biz hele şu AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı zayıf düşürelim. Recep Tayyip Erdoğan'ı oradan indirelim, onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirelim, gerisi ne olursa olsun anlayışıyla hareket ettiler. 'Bu anlayış' bu sefer tutsaydı onları muvaffak kılmayacaktı. Siz, her şeyin hesabını yapmazsanız, bir yere seçilseniz de başarılı olma şansınız yok. Her şey değişir bu seçimden sonra ve birçok kart yeniden dağılır."
Yavuz, seçimlerin ardından Millet İttifakı'nda yer alan partilerden birçoğunun genel başkanının değişebileceğini, partilerin ve tabanlarının muhasebe yapacağını, Millet İttifakı'nın dağılacağını ve yeni ittifaklar kurulacağını, birçok partinin durduğu yerin değişeceğini, vesayet kavgalarının başlayacağını, parlamenter sistemin artık tartışılamayacağını öngördüğünü söyledi.

'Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar'

Önlerindeki iki seçimde de Millet İttifakı'nın unsurlarının sandıklarda arzu ettiği şekilde yer alamayacağını öngördüğünü dile getiren Yavuz, "ABD ve Avrupa'nın seçim yoluyla da sonuç alamayacağı anlaşıldı, bundan sonra onlar da başka yol arar. Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar. Terör grupları, FETÖ ve PKK ümidini tamamen yitirir. HDP artık bölgenin hakim unsuru olamaz. Anketler artık bir süre Türkiye'de iş yapmaz, yapamaz. Başkanlık sisteminin 2. turuna teamüller de böylece oluşmuş olur." ifadelerini kullandı.
Yavuz, hayatın olağan akışına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak kalmasının mümkün olmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Parti tabanı, 'O gece beni niye kandırdın, o gece sistemi niye kuramadın, o gece niye Anadolu Ajansına saldırdın ama Anadolu Ajansının verilerini Anka olarak vermeye çalıştın' diye sorar. O gece, 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu biz bu geceyi yönetemeyeceğiz, siz gelin yönetin' dedikleri için mi yönettiler yoksa 'Sürecin bütün yükünü biz çektik ve biz senin yüzünden cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtik, artık partiyi devralmanın hamlesini yapmak için bu akşam buraya gelmeliyiz' demek için mi oradaydılar? Seçim işleri başkanıysanız o geceyi en iyi sizin bilmeniz gibi sorumluluğunuz var."
Seçim günü AK Parti'nin sisteminin tıkır tıkır çalıştığını söyleyen Yavuz, "Adamların sistemi çalışmadı net. 2024'te de sistem kuramayacaklar bunu iddia ediyorum. 2028'de de sistem kuramayacaklar. Çünkü sistem kurmanız için parti olmanız, teşkilatı doğru kurmanız lazım. Parti iseniz iki büyükşehir belediye başkanına o geceyi yönetmeyi bırakmamanız lazım." dedi.
Yavuz, önceden yılda 1-2 yeni parti kurulduğunu ancak ittifak süreçlerinden sonra bu sayının 20'ye çıktığını, bu nedenle de yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Milletvekili seçilen bakanlara ilişkin soru üzerine Yavuz, "Bakanlarımız milletvekili oldu. Hep partiden ve Meclis'ten bakanlığa gidiliyordu, şimdi bakanlıktan Meclis'e ve partiye dönüldü. Ben bunun başkanlık sisteminin ruhuna daha uygun olduğunu düşünüyorum." dedi.
Yavuz, milletvekili seçilen bakanların istifa süreçlerine ilişkin soru üzerine, "Buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar verir. İlanla mı ortaya çıkacağına karar verir? Onun için teamüller ortaya çıkıyor. YSK yemin mi der, ilan mı der ona bakacağız. Şu anda ne yemin edildi ne de ilan edildi. Onun için istifa etmelerine gerek yok bu kadar net. Mazbatayı alsalar da istifa etmelerine gerek yok." diye konuştu.

'Anket şirketi olmaktan artık uzaklaştılar'

Seçimlerin etkisinin çok büyük olacağını öngördüğünü dile getiren Yavuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yerel seçimlerde olumsuz etkileneceğini ifade etti.
AK Parti'nin önceki seçimlere göre oy oranlarının düşüşünün nedenlerinin sorulmasına ilişkin ise Yavuz, seçimin ertesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konunun incelenmesi için talimat verdiğini belirtti.
Anket şirketlerinin seçimlerde bu kadar yanılmalarının mümkün olamayacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:
"Bu anket şirketleri bir şeyi tercih etti ama bence anket şirketi olmaktan onlar artık uzaklaştılar. Bu saatten sonra birkaç seçim kimse onlara bel bağlamaz. Herkes neredeyse seferber oldu, bu anlamda ama buna rağmen millet dedi ki; 'Son sözü ben söylerim.' Bütün şartlara rağmen Cumhur İttifakı'nı çok net bir skorla üstün tuttu. Hem Meclis'te üstün hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde çok bariz bir üstünlükle Cumhurbaşkanı'mızı yeniden cumhurbaşkanı olacak şekilde bir noktada tuttu. 5 puan farkla azımsanacak bir fark değildir. Herkesin, hatta HDP'nin, PKK'nın FETÖ'nün filan hatta İYİ Parti'nin kalkmasına rağmen, işte kalktı başka bir aday çıkartacaktı hatırlayın, herkesin tek adaya mecbur edildiği, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla herkesin etle tırnak olduğu zeminde bile 5 puan fark ortaya çıkıyorsa bundan sonraki seçimlerde ben inanıyorum işin rengi çok daha farklı olur. İkinci turda iki katı fark çıkar."
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
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