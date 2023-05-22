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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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AK Parti'den Ümit Özdağ'a ziyaret: 'Ümit ederiz Erdoğan'ı destekleyecek'
AK Parti'den Ümit Özdağ'a ziyaret: 'Ümit ederiz Erdoğan'ı destekleyecek'
İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı ile görüşme trafiği sürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T14:53+0300
2023-05-22T15:15+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
zafer partisi
ikinci tur
ak parti
seçim
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret ediyor.Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özdağ'ın yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kararını duyuracağı belirtilmişti.Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da bugün saat 17.00'de ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak.Geçtiğimiz çarşamba günü, ATA ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile CHP Genel merkezinde görüştüğü öğrenilen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'ni ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.'Ümit ederiz Erdoğan'ı destekleyecek'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş görüşme sonrasında açıklama yaptı ve "Ümit ediyoruz, Zafer Partisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı destekleyecektir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/umit-ozdag-zafer-partisinin-ikinci-tur-kararini-aciklayacak-1071377590.html
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ümit özdağ, zafer partisi, ikinci tur, ak parti, seçim
ümit özdağ, zafer partisi, ikinci tur, ak parti, seçim

AK Parti'den Ümit Özdağ'a ziyaret: 'Ümit ederiz Erdoğan'ı destekleyecek'

14:53 22.05.2023 (güncellendi: 15:15 22.05.2023)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
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İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı ile görüşme trafiği sürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret ediyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret ediyor.
Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özdağ'ın yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kararını duyuracağı belirtilmişti.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da bugün saat 17.00'de ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak.
Geçtiğimiz çarşamba günü, ATA ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile CHP Genel merkezinde görüştüğü öğrenilen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'ni ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin ikinci tur kararını yarın açıklayacak
10:50

'Ümit ederiz Erdoğan'ı destekleyecek'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş görüşme sonrasında açıklama yaptı ve "Ümit ediyoruz, Zafer Partisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı destekleyecektir” dedi.
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