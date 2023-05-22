https://sputniknews.com.tr/20230522/umit-ozdag-zafer-partisinin-ikinci-tur-kararini-aciklayacak-1071377590.html

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin ikinci tur kararını yarın açıklayacak

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin ikinci tur kararını yarın açıklayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

zafer partisi

ümit özdağ

ikinci tur

karar

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini yarın açıklayacaklarını bildirdi.Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın yarın saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda partisinin kararını açıklayacağı ifade edildi.Öte yandan halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Özdağ, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin, Sinan Oğan'ın ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini yazmasına ilişkin, "Bu yazı hakkında yorum yapamıyorum" dedi."Ancak Sinan Bey bugün açıklama yapacak" diyen Özdağ, "Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230522/abdulkadir-selvi-sinan-oganin-karari-ne-olacak-1071376143.html

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