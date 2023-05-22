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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin ikinci tur kararını yarın açıklayacak
Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin ikinci tur kararını yarın açıklayacak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T10:50+0300
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2023 türkiye seçimleri
zafer partisi
ümit özdağ
ikinci tur
karar
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini yarın açıklayacaklarını bildirdi.Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın yarın saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda partisinin kararını açıklayacağı ifade edildi.Öte yandan halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Özdağ, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin, Sinan Oğan'ın ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini yazmasına ilişkin, "Bu yazı hakkında yorum yapamıyorum" dedi."Ancak Sinan Bey bugün açıklama yapacak" diyen Özdağ, "Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230522/abdulkadir-selvi-sinan-oganin-karari-ne-olacak-1071376143.html
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zafer partisi, ümit özdağ, ikinci tur, karar
zafer partisi, ümit özdağ, ikinci tur, karar

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin ikinci tur kararını yarın açıklayacak

10:50 22.05.2023 (güncellendi: 10:55 22.05.2023)
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini yarın açıklayacaklarını bildirdi.
Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın yarın saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda partisinin kararını açıklayacağı ifade edildi.
Öte yandan halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Özdağ, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin, Sinan Oğan'ın ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini yazmasına ilişkin, "Bu yazı hakkında yorum yapamıyorum" dedi.
"Ancak Sinan Bey bugün açıklama yapacak" diyen Özdağ, "Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız" ifadesini kullandı.
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
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