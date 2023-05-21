https://sputniknews.com.tr/20230521/georgian-airways-gurcistan-devlet-baskaninin-sirketin-ucaklariyla-ucmasini-yasakladi-1071367172.html

Georgian Airways, Gürcistan Devlet Başkanı’nın şirketin uçaklarıyla uçmasını yasakladı

Georgian Airways, Gürcistan Devlet Başkanı’nın şirketin uçaklarıyla uçmasını yasakladı

Gürcistan ulusal havayolu şirketi Georgian Airways Direktörü Tamaz Gaiaşvili, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’nin şirketin uçakları ile yolculuk yapmasının... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T18:46+0300

2023-05-21T18:46+0300

2023-05-21T18:46+0300

dünya

gürcistan

havayolu

rusya

şirket

salome zurabişvili

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin havayolu şirketinin Moskova ile doğrudan seferlerin başlamasına ilişkin kararını boykot etmesine Georgian Airways, Gürcistan Devlet Başkanı’na ‘uçma’ yasağı getirerek tepki gösterdi.Gaiaşvili’nin konuya ilişkin açıklamasında, “Sayın Salome, ulusal havayolu şirketini boykot ettiğini duyurdu. Biz de onu istenmeyen kişi ilan ediyoruz ve Gürcü halkından özür dileyene kadar uçaklara binmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.Gaiaşvili ayrıca Zurabişvili’nin ortaya koyduğu tutumu ve eylemlerini ‘haince’ olarak nitelendirerek Gürcistan Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230520/tiflisten-moskovaya-4-yil-sonra-ilk-ucus-gerceklesti-1071335345.html

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gürcistan, havayolu, rusya, şirket, salome zurabişvili