Tiflis’ten Moskova’ya 4 yıl sonra ilk uçuş gerçekleşti

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’ten Rusya’nın başkenti Moskova’ya dört yıl sonra ilk uçuş gerçekleşti. Söz konusu sefer, Rusya lideri Putin’in Gürcistan’a uçuşların önünü açan kararı imzalamasının ardından gerçekleşti.



Sputnik muhabiri, Gürcü havayolu şirketi Georgian Airways'in dört yıl aradan sonra ilk uçağınınTiflis'ten Moskova'ya uçuşunun gerçekleştiğini aktardı.



Cuma günü, Rus Azimut havayolu şirketi dört yıl aradan sonra Moskova-Tiflis seferini gerçekleştirmişti. Seferin yolcularla ilgili işlemlerin tamamlanmasıyla rötar olmadan zamanında gerçekleştiği bildirilmişti.



Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleştirmesini engelleyen yasağın 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılması ve Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren kararnameleri imzalamıştı.



Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları yeniden başlatmaya hazırlandığını, Moskova'dan Tiflis'e haftada 7 direkt uçuşun planlandığını duyurmuştu.