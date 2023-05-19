https://sputniknews.com.tr/20230519/yaren-leylek-yeni-yuvasinda-dostu-adem-amcaya-komsu-oldu-1071309390.html
Yaren Leylek, yeni yuvasında dostu Adem Amca'ya komşu oldu
Yaren Leylek, yeni yuvasında dostu Adem Amca'ya komşu oldu
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan Yaren leyleğin... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T16:19+0300
2023-05-19T16:19+0300
2023-05-19T16:24+0300
yaşam
bursa
yaren
leylek
adem yılmaz
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Karacabey Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sene Adem Yılmaz'ın yanına taşıdığı yuvasında 4 yavru dünyaya getiren Yaren, Eskikarağaç'a gelen misafirlerin de ilgi odağı oldu.Köyü ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz ve Yaren leylek hikayesinin, köyde yaşayan vatandaşlara da ekonomik yönden ciddi bir katkı sağladığını söyledi.Kırsal turizmde de Eskikaraağaç Mahallesi'nin Karacabey'in önemli bir kilometre taşı olduğunu aktaran Özkan şunları kaydetti:"Bildiğiniz gibi Adem amca ile Yaren leylek arasında 12 yıldan beri devam eden bir dostluk ilişkisi var. Aynı La Fontaine masallarında olduğu gibi ama gerçek olan, masal olmayan bir hikaye, bir senaryo sürmektedir. Türkiye'nin, dünyanın çeşitli yerlerinden Yarenseverler, 24 saat 'yarenleylek.com' adresinden Yaren leylek ve yavrularını izlemektedir. Tabii bu ilişki bu yıl farklı bir boyut kazandı. Yaren leylek, iki sokak ötede olan yuvasını Adem amcanın hemen yakınındaki bir yuvaya taşıdı ve yavrularını artık Adem amcanın 24 saat nezaretinde büyütmekte."Yaren'in bu yıl 4 yavrusu olduğunu aktaran Adem Yılmaz da "Bu sene çok mutluyum. Çünkü Yaren iki sokak ilerideki yuvasından evimin yanına gelip, yuva kurup, burada şimdi yavru yaptı. Yani benim gözümün önünde sürekli bu yaz. Beraber olacağız. Yeri geldiği zaman bahçeme iniyor. Bahçemde besliyorum, ondan sonra sabahları kayığımda besliyorum. Yani bu yaz Yaren'le daha çok ilgilendiğim için çok sevinçli, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/bursada-yaren-leylek-ile-adem-amca-12-yilda-da-bir-araya-geldi-1068389691.html
https://sputniknews.com.tr/20230308/adem-amca-ve-yaren-leylekin-yillardir-suren-hikayesi-1067981917.html
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bursa, yaren, leylek, adem yılmaz
bursa, yaren, leylek, adem yılmaz
Yaren Leylek, yeni yuvasında dostu Adem Amca'ya komşu oldu
16:19 19.05.2023 (güncellendi: 16:24 19.05.2023) Abone ol
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan Yaren leyleğin yavruları, yeni yuvalarında büyüyor.
Karacabey Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sene Adem Yılmaz'ın yanına taşıdığı yuvasında 4 yavru dünyaya getiren Yaren, Eskikarağaç'a gelen misafirlerin de ilgi odağı oldu.
Köyü ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz ve Yaren leylek hikayesinin, köyde yaşayan vatandaşlara da ekonomik yönden ciddi bir katkı sağladığını söyledi.
Kırsal turizmde de Eskikaraağaç Mahallesi'nin Karacabey'in önemli bir kilometre taşı olduğunu aktaran Özkan şunları kaydetti:
"Bildiğiniz gibi Adem amca ile Yaren leylek arasında 12 yıldan beri devam eden bir dostluk ilişkisi var. Aynı La Fontaine masallarında olduğu gibi ama gerçek olan, masal olmayan bir hikaye, bir senaryo sürmektedir. Türkiye'nin, dünyanın çeşitli yerlerinden Yarenseverler, 24 saat 'yarenleylek.com' adresinden Yaren leylek ve yavrularını izlemektedir. Tabii bu ilişki bu yıl farklı bir boyut kazandı. Yaren leylek, iki sokak ötede olan yuvasını Adem amcanın hemen yakınındaki bir yuvaya taşıdı ve yavrularını artık Adem amcanın 24 saat nezaretinde büyütmekte."
Yaren'in bu yıl 4 yavrusu olduğunu aktaran Adem Yılmaz da "Bu sene çok mutluyum. Çünkü Yaren iki sokak ilerideki yuvasından evimin yanına gelip, yuva kurup, burada şimdi yavru yaptı. Yani benim gözümün önünde sürekli bu yaz. Beraber olacağız. Yeri geldiği zaman bahçeme iniyor. Bahçemde besliyorum, ondan sonra sabahları kayığımda besliyorum. Yani bu yaz Yaren'le daha çok ilgilendiğim için çok sevinçli, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.