https://sputniknews.com.tr/20230317/bursada-yaren-leylek-ile-adem-amca-12-yilda-da-bir-araya-geldi-1068389691.html

Bursa'da Yaren Leylek ile Adem Amca 12. yılda da bir araya geldi

Bursa'da Yaren Leylek ile Adem Amca 12. yılda da bir araya geldi

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek bu yıl da buluştular. Yaren Leylek ile Adem Yılmaz'ın buluştuğu anı, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T13:01+0300

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leylek

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Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in fotoğrafladığı Yaren Leylek ile Adem Amca, 12. kez buluştu.Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Tüydeş, "12. yılda da Yaren Leylek sözünde durdu. Yağmurlara, fırtınalara göğüs gerdi, ülkeleri, şehirleri, dağları aşıp dün yuvasına bugün de yarenlik ettiği Adem Amca'nın kayığına kondu ve pozunu verdi. Tüyü kadar ömrün olsun hepimize derin bir oh çektirdi sonunda" dedi.Tüydeş paylaşımının devamında şunları yazdı:"Aslında köye dün ulaştı eşiyle. Ama yorgunluktan olsa gerek beklememize rağmen kayığa konmamıştı. Açıkçası ben ümidimi kaybetmek üzereydim. Yaren'in gelmeyip yuvasını başka leyleklere kaptırmış olmasından korktum. Neyse ki korkulan olmadı, Yaren bu sabah kendini böyle gösterdi"

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