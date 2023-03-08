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Adem Amca ve Yaren Leylek'in yıllardır süren hikayesi
Adem Amca ve Yaren Leylek'in yıllardır süren hikayesi
Balıkçılıkla uğraşan Adem Yılmaz, Uluabat Gölü'nde balığa çıktıktan sonra kayığına konan leyleğe tuttuğu balıklardan ikram etti. Aralarında yıllar sürecek ve... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
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leylek, fotoğraf, фото, dostluk
leylek, fotoğraf, фото, dostluk

Adem Amca ve Yaren Leylek'in yıllardır süren hikayesi

13:33 08.03.2023 (güncellendi: 13:57 08.03.2023)
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Balıkçılıkla uğraşan Adem Yılmaz, Uluabat Gölü'nde balığa çıktıktan sonra kayığına konan leyleğe tuttuğu balıklardan ikram etti. Aralarında yıllar sürecek ve milyonların gönlüne taht kuran dostluğun ilk adımları da böylece atılmış oldu.
© AAHer yıl Eskikarağaaç Leylek Köyü`ne baharda gelen bu leylek, balıkçı Adem Yılmaz’ı unutmayıp onun kayığına konmaya ve birlikte balığa çıkmaya devam etti.
Adem Amca ve Yaren Leylek’in yıllardır süren hikayesi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Her yıl Eskikarağaaç Leylek Köyü`ne baharda gelen bu leylek, balıkçı Adem Yılmaz’ı unutmayıp onun kayığına konmaya ve birlikte balığa çıkmaya devam etti.
© AAHer sabah kayıkta buluşan ikilinin dostlukları tüm Türkiye`de duyulunca, yoğun ilginin ardından leyleğe Yaren ismi verildi.
Adem Amca ve Yaren Leylek’in yıllardır süren hikayesi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Her sabah kayıkta buluşan ikilinin dostlukları tüm Türkiye`de duyulunca, yoğun ilginin ardından leyleğe Yaren ismi verildi.
© AA Yaren Leylek ve Adem Amca 2016 yılında fotoğraflanmıştı.
Adem Amca ve Yaren Leylek’in yıllardır süren hikayesi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Yaren Leylek ve Adem Amca 2016 yılında fotoğraflanmıştı.
© AA

Yaren Leylek'in yavrularına da çip takılı, bu sayede vericilerle nerede olduğu meraklıları tarafından takip edilebiliyor.

Yaren Leylek&#x27;in yavrularına da çip takılı, bu sayede vericilerle nerede olduğu meraklıları tarafından takip edilebiliyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Yaren Leylek'in yavrularına da çip takılı, bu sayede vericilerle nerede olduğu meraklıları tarafından takip edilebiliyor.

© AABu hikaye ‘Adem Amca ve Yaren Leylek’ hikayesi olarak hafızalara kazındı.
Adem Amca ve Yaren Leylek’in yıllardır süren hikayesi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Bu hikaye ‘Adem Amca ve Yaren Leylek’ hikayesi olarak hafızalara kazındı.
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