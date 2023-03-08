Adem Amca ve Yaren Leylek'in yıllardır süren hikayesi

© AAHer yıl Eskikarağaaç Leylek Köyü`ne baharda gelen bu leylek, balıkçı Adem Yılmaz’ı unutmayıp onun kayığına konmaya ve birlikte balığa çıkmaya devam etti.
1/5
© AA
Her yıl Eskikarağaaç Leylek Köyü`ne baharda gelen bu leylek, balıkçı Adem Yılmaz’ı unutmayıp onun kayığına konmaya ve birlikte balığa çıkmaya devam etti.
© AAHer sabah kayıkta buluşan ikilinin dostlukları tüm Türkiye`de duyulunca, yoğun ilginin ardından leyleğe Yaren ismi verildi.
2/5
© AA
Her sabah kayıkta buluşan ikilinin dostlukları tüm Türkiye`de duyulunca, yoğun ilginin ardından leyleğe Yaren ismi verildi.
© AA Yaren Leylek ve Adem Amca 2016 yılında fotoğraflanmıştı.
3/5
© AA
Yaren Leylek ve Adem Amca 2016 yılında fotoğraflanmıştı.
© AA
Yaren Leylek'in yavrularına da çip takılı, bu sayede vericilerle nerede olduğu meraklıları tarafından takip edilebiliyor.
4/5
© AA
Yaren Leylek'in yavrularına da çip takılı, bu sayede vericilerle nerede olduğu meraklıları tarafından takip edilebiliyor.
© AABu hikaye ‘Adem Amca ve Yaren Leylek’ hikayesi olarak hafızalara kazındı.
5/5
© AA
Bu hikaye ‘Adem Amca ve Yaren Leylek’ hikayesi olarak hafızalara kazındı.