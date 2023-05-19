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Trump'a rakip görülen Cumhuriyetçi Vali DeSantis'in başkanlık için adaylığını duyurması bekleniyor
Trump'a rakip görülen Cumhuriyetçi Vali DeSantis'in başkanlık için adaylığını duyurması bekleniyor
ABD'nin Florida Valisi Ron Desantis'in, gelecek hafta, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurması bekleniyor. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
ron desantis
abd
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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi Parti tabanında popülerliği bulunan DeSantis, 25 Mayıs'ta, 2024 başkanlık seçimlerine adaylık için gerekli belgeleri Federal Seçim Komisyonu'na sunacak.Cinsiyet değişimini kısıtlayan, düzensiz göçmenlere karşı sert adımlar atan, Çinlilerin Florida'da tarım arazisi satın almasına kısıtlamalar getiren bir dizi gündeme gelen yasa tasarılarına imza atan DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine resmen adaylığını ilan eden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük potansiyel rakipleri arasında yer alıyor.Trump, aday olmaması için uyarmıştıTrump, DeSantis'i, partinin oylarını böleceğini savunarak aday olmaması yönünde uyarmıştı. Trump kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformunda şu paylaşımda bulunmuştu:Morning Consult tarafından 11-12 Mayıs tarihlerinde Cumhuriyetçi parti ön seçmenleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 61'i Trump derken en yakın rakibi olarak görülen DeSantis ise 43 puan geriden gelerek yüzde 18'de kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/anket-trump-cumhuriyetci-partideki-baskan-adaylari-arasinda-desantisten-13-puan-onde-1070036256.html
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ron desantis, abd, donald trump
ron desantis, abd, donald trump

Trump'a rakip görülen Cumhuriyetçi Vali DeSantis'in başkanlık için adaylığını duyurması bekleniyor

01:35 19.05.2023
© AFP 2023Donald Trump, Ron DeSantis
Donald Trump, Ron DeSantis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023
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ABD'nin Florida Valisi Ron Desantis'in, gelecek hafta, 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını duyurması bekleniyor.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi Parti tabanında popülerliği bulunan DeSantis, 25 Mayıs'ta, 2024 başkanlık seçimlerine adaylık için gerekli belgeleri Federal Seçim Komisyonu'na sunacak.
Cinsiyet değişimini kısıtlayan, düzensiz göçmenlere karşı sert adımlar atan, Çinlilerin Florida'da tarım arazisi satın almasına kısıtlamalar getiren bir dizi gündeme gelen yasa tasarılarına imza atan DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine resmen adaylığını ilan eden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük potansiyel rakipleri arasında yer alıyor.

Trump, aday olmaması için uyarmıştı

Trump, DeSantis'i, partinin oylarını böleceğini savunarak aday olmaması yönünde uyarmıştı. Trump kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformunda şu paylaşımda bulunmuştu:
"Ron DeSantis, en hafif tabirle, benim karşımda anketlerde pek iyi durumda olmayan genç bir adam. Eğer yalnızca Cumhuriyetçi Parti'ye zarar verecek ve bir şekilde (partiyi) bölecek olan başkan adayı olma kararını alırsa, el üstünde tutulan ve değerli MAGA oylarını kaybedeceğine ve bir daha asla başarılı bir aday olamayacağına inanıyorum. Florida seçmenlerinin varsaydığı gibi vali olarak kalırsa, bu tamamen farklı bir durum olur. Sadece söylüyorum. Ama kim bilir?"
Morning Consult tarafından 11-12 Mayıs tarihlerinde Cumhuriyetçi parti ön seçmenleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 61'i Trump derken en yakın rakibi olarak görülen DeSantis ise 43 puan geriden gelerek yüzde 18'de kalmıştı.
Donald Trump, Ron DeSantis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
DÜNYA
Anket: Trump, Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adayları arasında DeSantis'ten 13 puan önde
21 Nisan, 23:06
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