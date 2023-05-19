https://sputniknews.com.tr/20230519/salman-rushdie-bicakli-saldiri-sonrasi-ilk-kez-kamera-karsisinda-1071296835.html
Salman Rushdie bıçaklı saldırı sonrası ilk kez kamera karşısında
Salman Rushdie bıçaklı saldırı sonrası ilk kez kamera karşısında
9 ay önce uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bir gözünü kaybeden Salman Rushdie, aylar süren tedavisinin ardından ilk kez kameraların karşısına çıktı. 2023 PEN... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T12:44+0300
2023-05-19T12:44+0300
2023-05-19T12:44+0300
yaşam
salman rüşdi
şeytan ayetleri
kitap
bıçaklı saldırı
yaralama
kamera
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Geçen yıl New York’ta katıldığı etkinlikte bıçaklı saldırıya uğrayan ve saldırı sonucu bir gözünü kaybeden 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rushdie, 9 ay sonra ilk kez kamera karşısına çıktı.2023 PEN Edebiyat Galası'na katılan ve yakasız koyu renk bir ceket giydiği görülen Rushdie, "Kendimi harika hissediyorum. PEN Amerika ile uzun bir ilişkim var. Yazarların ve kitapçıların arasında olmaktan mutluyum" dedi. Rushdie'nin Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılımıyla salondan alkışlar ve sesler yükseldi. Salondaki kalabalığın ünlü yazarla el sıkışmak için alana yöneldiği görüldü. Galaya katılımı sürpriz olan Rushdie, konuşmasına espriyle başladı. Hint asıllı yazar, "Herkese merhaba. Geri dönmek güzel, geri dönmemek yerine ki, bu da bir seçenekti. Zarların bu şekilde atılmasına oldukça sevindim" ifadesini kullandı. Rushdie saldırısıNew York kentindeki Chautauqua Enstitüsü’ndeki konferans sırasında 24 yaşındaki Hadi Matar isimli saldırgan, Rushdie'yi sahnedeyken bıçaklamıştı.Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rushdie, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.Rushdie'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini kullanamadığı açıklanmıştı.New York'taki Chautauqua County'de çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddeden Matar, kefaletsiz şekilde tutuklu yargılanıyor.Matar’ın Rushdie'ye yönelik saldırısında cinayete teşebbüs nedeniyle suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.Rushdie, 'Şeytan Ayetleri' kitabının 1988 yılında yayınlanmasından bu yana ölüm tehditleri alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221206/4-ay-once-bicakli-saldiriya-ugrayan-yazar-salman-rusdi-yeni-kitabindan-alintilar-paylasti-1064246453.html
https://sputniknews.com.tr/20230207/seytan-ayetleri-kitabinin-yazari-salman-rusdi-bicakli-saldirinin-ardindan-ilk-defa-konustu-1066673183.html
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salman rüşdi, şeytan ayetleri, kitap, bıçaklı saldırı, yaralama, kamera
salman rüşdi, şeytan ayetleri, kitap, bıçaklı saldırı, yaralama, kamera
Salman Rushdie bıçaklı saldırı sonrası ilk kez kamera karşısında
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9 ay önce uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bir gözünü kaybeden Salman Rushdie, aylar süren tedavisinin ardından ilk kez kameraların karşısına çıktı. 2023 PEN Amerika Edebiyat Galası'na katılan dünyaca ünlü yazar, "Kendimi harika hissediyorum" dedi.
Geçen yıl New York’ta katıldığı etkinlikte bıçaklı saldırıya uğrayan ve saldırı sonucu bir gözünü kaybeden 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rushdie, 9 ay sonra ilk kez kamera karşısına çıktı.
2023 PEN Edebiyat Galası'na katılan ve yakasız koyu renk bir ceket giydiği görülen Rushdie, "Kendimi harika hissediyorum. PEN Amerika ile uzun bir ilişkim var. Yazarların ve kitapçıların arasında olmaktan mutluyum" dedi.
Rushdie'nin Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılımıyla salondan alkışlar ve sesler yükseldi. Salondaki kalabalığın ünlü yazarla el sıkışmak için alana yöneldiği görüldü.
Galaya katılımı sürpriz olan Rushdie, konuşmasına espriyle başladı. Hint asıllı yazar, "Herkese merhaba. Geri dönmek güzel, geri dönmemek yerine ki, bu da bir seçenekti. Zarların bu şekilde atılmasına oldukça sevindim" ifadesini kullandı.
Rushdie saldırısı
New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü’ndeki konferans sırasında 24 yaşındaki Hadi Matar isimli saldırgan, Rushdie'yi sahnedeyken bıçaklamıştı.
Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rushdie, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
Rushdie'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini kullanamadığı açıklanmıştı.
New York'taki Chautauqua County'de çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddeden Matar, kefaletsiz şekilde tutuklu yargılanıyor.
Matar’ın Rushdie'ye yönelik saldırısında cinayete teşebbüs nedeniyle suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Rushdie, 'Şeytan Ayetleri' kitabının 1988 yılında yayınlanmasından bu yana ölüm tehditleri alıyordu.