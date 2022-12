4 ay önce bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi yeni kitabından bölümler paylaştı

https://sputniknews.com.tr/20221206/4-ay-once-bicakli-saldiriya-ugrayan-yazar-salman-rusdi-yeni-kitabindan-alintilar-paylasti-1064246453.html

4 ay önce New York'ta bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan yazar Salman Rüşdi, yeni romanından bölümler yayınladı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

New Yorker dergisi, Rüşdi'nin şubat başında Penguin Random House tarafından basılacak olan 'Victory City' (Zafer Şehri) adlı 15. romanından 'A Sackful of Seeds' (Bir Çuval Tohum) başlıklı bir bölümler yayınladı.Yayınevi, kitabın 14. yüzyılda şu anda Hindistanlı bir kadının 'destansı hikayesini' anlattığını söyledi.New Yorker, bölümlerin, kitabın 12 Aralık tarihli baskısında yayınlanacağını duyurdu.Hindistan asıllı İngiliz yazar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bölümlerin kitabına ait olduğunu doğruladı.4 ay önce New York'ta 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle bıçaklı sadırıya uğrayan Rüşdi, 9 Ağustos'tan bu yana Twitter hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. Rüşdi, paylaşımında bir sonraki kitabının 2023'ün şubat ayında çıkacağı bilgisini paylaştı.Ruşdi'yi hedef alan saldırıUzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos'ta Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.Aynı günün akşamı, polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin New Jersey'deki evinde arama gerçekleştirdiği Matar, dün ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğerinin bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.Ruşdi, 'Şeytan Ayetleri' kitabının 1988 yılında yayınlanmasından bu yana ölüm tehditleri alıyordu.

