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New York'ta saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti
New York'ta saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti
ABD’nin New York kentinde bir konferansta bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini kullanamadığı açıklandı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T22:44+0300
2022-10-23T22:51+0300
yaşam
salman rüşdi
saldırı
bıçaklı saldırı
new york
şeytan ayetleri
yazar
konferans
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ABD’nin New York kentinde geçtiğimiz ağustos ayında katıldığı bir konferansta sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi’nin sağlık durumu hakkında menajeri Andrew Wylie açıklama yaptı. Wylie, İspanya basınına yaptığı açıklamada, Rüşdi’nin bir gözünde görme yetisini kaybettiğini belirterek, bir elini ise kullanamadığını aktardı. Menajeri, "Boynunda üç ciddi yarası vardı. Kolundaki sinirler kesildiği için bir eli hareketsiz. Göğüs ve gövdesinde 15 kadar yarası daha var" ifadelerini kullanarak, Rüşdi’nin hastanede mi yoksa başka bir yerde mi olduğu sorusuna yanıt vermedi.Rüşdi saldırısıNew York kentindeki Chautauqua Enstitüsü’ndeki konferans sırasında 24 yaşındaki Hadi Matar isimli saldırgan, Rüşdi’yi sahnedeyken bıçaklamıştı. New York'taki Chautauqua County'de çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddeden Matar, kefaletsiz şekilde tutuklu yargılanıyor.Matar’ın Rüşdi'ye yönelik saldırısında cinayete teşebbüs nedeniyle suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/salman-rushdieyi-bicaklayan-zanli-suclamalari-reddetti-1060111147.html
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salman rüşdi, saldırı, bıçaklı saldırı, new york, şeytan ayetleri, yazar, konferans
salman rüşdi, saldırı, bıçaklı saldırı, new york, şeytan ayetleri, yazar, konferans

New York'ta saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti

22:44 23.10.2022 (güncellendi: 22:51 23.10.2022)
© EPA / JL CEREIJIDOABD’nin New York kentinde bir konferansta bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini kullanamadığı açıklandı.
ABD’nin New York kentinde bir konferansta bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini kullanamadığı açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© EPA / JL CEREIJIDO
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ABD’nin New York kentinde bir konferansta bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi'nin bir gözünü kaybettiği ve bir elini kullanamadığı açıklandı.
ABD’nin New York kentinde geçtiğimiz ağustos ayında katıldığı bir konferansta sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi’nin sağlık durumu hakkında menajeri Andrew Wylie açıklama yaptı.
Wylie, İspanya basınına yaptığı açıklamada, Rüşdi’nin bir gözünde görme yetisini kaybettiğini belirterek, bir elini ise kullanamadığını aktardı.
Menajeri, "Boynunda üç ciddi yarası vardı. Kolundaki sinirler kesildiği için bir eli hareketsiz. Göğüs ve gövdesinde 15 kadar yarası daha var" ifadelerini kullanarak, Rüşdi’nin hastanede mi yoksa başka bir yerde mi olduğu sorusuna yanıt vermedi.

Rüşdi saldırısı

New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü’ndeki konferans sırasında 24 yaşındaki Hadi Matar isimli saldırgan, Rüşdi’yi sahnedeyken bıçaklamıştı.
New York'taki Chautauqua County'de çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddeden Matar, kefaletsiz şekilde tutuklu yargılanıyor.
Matar’ın Rüşdi'ye yönelik saldırısında cinayete teşebbüs nedeniyle suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Salman Rushdie'yi bıçaklayan Hadi Matar'ın yakalandıktan sonra polis tarafından çekilen fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
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Salman Rüşdi’yi bıçaklayan zanlı suçlamaları reddetti
18 Ağustos, 23:43
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