'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi, bıçaklı saldırının ardından ilk defa konuştu

'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi, bıçaklı saldırının ardından ilk defa konuştu

ABD'nin New York eyaletinde bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi (75), aylar süren tedavisinin... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

The New Yorker'a verdiği mülakatta, New York eyaletinin kuzeybatı bölgesindeki Chautauqua Enstitüsünde 12 Ağustos 2002'de verdiği konferans esnasında bıçaklanan ve uzun süre hastanede yattıktan sonra tedavisine evde devam edilen yazar Salman Rüşdi, sağlık durumu için "Biliyorsun, daha iyiydim ama olanları düşünürsek o kadar da kötü değilim" ifadelerini kullandı.Lübnan asılı Amerikalı saldırgan Hadi Matar (25) tarafından defalarca bıçaklandıktan sonra helikopterle acile kaldırılan Yazar Rüşdi'nin sağ gözünün kör olduğu ve yüzünde bıçak yarası izi kaldığı belirtildi.Ayrıca sesli yayınlanan röportajda, Rüşdi'nin moralinin yüksek olduğu gözlemlendi. 'Şeytan Ayetleri' yazarı, parmak uçlarında his olmadığı için klavye ile yazamadığını ancak kalemle yazma becerisinin gün geçtikçe iyileştiğini anlattı.Hâlâ kabus gördüğünü ve tek gözüyle ancak dijital parlak ekranlardan okuma yapabildiğini söyleyen Rüşdi, "Aslında büyük yaralar iyileşti. Başparmağım, işaret parmağım ve avcumun alt yarısında his var. Çok fazla el terapisi yapıyorum ve bana çok iyi gittiğim söylendi" diye konuştu.Hint asıllı yazarın, bıçaklı saldırıdan bu yana yaklaşık 18 kilo kaybettiği, konuşurken alt dudağında sarkma oluştuğu ve özellikle sol elindeki sinir ağının büyük oranda zedelendiği bildirildi.Röportaj, Rüşdi'nin uğradığı saldırı öncesi yazdığı 'Zafer Şehri' (Victory City) isimli romanının yayınlanması öncesinde gerçekleşti.SaldırıUzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada, California doğumlu Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesine helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.Aynı günün akşamı, polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin New Jersey'deki evinde arama gerçekleştirdiği Matar, 14 Ağustos’ta, ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.1980'lerde yazdığı 'Şeytan Ayetleri' kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.

