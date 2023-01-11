https://sputniknews.com.tr/20230111/iranli-komutan-selamiden-charlie-hedbonun-yoneticilerini-salman-rusdi-hatirlatmasi-1065644380.html

İranlı komutan Selami'den Fransız Charlie Hedbo'nun yöneticilerine 'Salman Rüşdi' hatırlatması

İranlı komutan Selami'den Fransız Charlie Hedbo'nun yöneticilerine 'Salman Rüşdi' hatırlatması

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney karikatürlerini yayımlayan Fransız Charlie Hebdo dergisinin... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T18:16+0300

2023-01-11T18:16+0300

2023-01-11T18:17+0300

dünya

iran

charlie hebdo

ayetullah ali hamaney

salman rüşdi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043106277_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b93e2e607327fefe87c664c2e8b723f9.jpg

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Selami, Hamaney karikatürleri nedeniyle Charlie Hebdo'nun yöneticilerinden 'intikam' alınacağını söyledi."Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken, hakkında İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkartılan ve Ağustos 2022'de bıçaklı saldırıya uğrayan Rüşdi'yi hatırlatan Selami, "Fransızları ve bu derginin yöneticilerini Salman Rüşdi'nin kaderine havale ediyorum." dedi.Selami, Rüşdi'nin yıllar sonra "cezalandırıldığını" ifade ederek, "Bu, dünyada kimsenin İslami kutsal değerlere hakaret etmeye cesaret edemeyeceğini bilenler için bir derstir.” ifadelerini kullandı.Charlie Hebdo’da yayımlanan karikatürlerCharlie Hebdo dergisi, "İran'daki protestoları desteklemek amacıyla" geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak 4 Ocak'ta Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.Olayın ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığı'na çağıran İran, Fransa hükümetine protesto notası vermişti.İran ayrıca tepki olarak Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tahran’daki İran Araştırmaları Enstitüsü'nü kapatma kararı almıştı.Tahran’daki Fransa Büyükelçiliği önünde ve Kum’daki Hazreti Masume Türbesi'nde 8 Ocak Pazar günü de söz konusu karikatürlere tepki amacıyla protestolar düzenlenmişti."Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken ve hakkında İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkartılan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de bıçaklı saldırıya uğramıştı.Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, charlie hebdo, ayetullah ali hamaney, salman rüşdi