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https://sputniknews.com.tr/20230111/iranli-komutan-selamiden-charlie-hedbonun-yoneticilerini-salman-rusdi-hatirlatmasi-1065644380.html
İranlı komutan Selami'den Fransız Charlie Hedbo'nun yöneticilerine 'Salman Rüşdi' hatırlatması
İranlı komutan Selami'den Fransız Charlie Hedbo'nun yöneticilerine 'Salman Rüşdi' hatırlatması
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney karikatürlerini yayımlayan Fransız Charlie Hebdo dergisinin... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T18:16+0300
2023-01-11T18:17+0300
dünya
iran
charlie hebdo
ayetullah ali hamaney
salman rüşdi
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Selami, Hamaney karikatürleri nedeniyle Charlie Hebdo'nun yöneticilerinden 'intikam' alınacağını söyledi."Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken, hakkında İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkartılan ve Ağustos 2022'de bıçaklı saldırıya uğrayan Rüşdi'yi hatırlatan Selami, "Fransızları ve bu derginin yöneticilerini Salman Rüşdi'nin kaderine havale ediyorum." dedi.Selami, Rüşdi'nin yıllar sonra "cezalandırıldığını" ifade ederek, "Bu, dünyada kimsenin İslami kutsal değerlere hakaret etmeye cesaret edemeyeceğini bilenler için bir derstir.” ifadelerini kullandı.Charlie Hebdo’da yayımlanan karikatürlerCharlie Hebdo dergisi, "İran'daki protestoları desteklemek amacıyla" geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak 4 Ocak'ta Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.Olayın ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığı'na çağıran İran, Fransa hükümetine protesto notası vermişti.İran ayrıca tepki olarak Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tahran’daki İran Araştırmaları Enstitüsü'nü kapatma kararı almıştı.Tahran’daki Fransa Büyükelçiliği önünde ve Kum’daki Hazreti Masume Türbesi'nde 8 Ocak Pazar günü de söz konusu karikatürlere tepki amacıyla protestolar düzenlenmişti."Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken ve hakkında İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkartılan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de bıçaklı saldırıya uğramıştı.Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
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iran, charlie hebdo, ayetullah ali hamaney, salman rüşdi
iran, charlie hebdo, ayetullah ali hamaney, salman rüşdi

İranlı komutan Selami'den Fransız Charlie Hedbo'nun yöneticilerine 'Salman Rüşdi' hatırlatması

18:16 11.01.2023 (güncellendi: 18:17 11.01.2023)
© AACharlie Hebdo
Charlie Hebdo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney karikatürlerini yayımlayan Fransız Charlie Hebdo dergisinin yöneticilerini geçen yıl saldırıya uğrayan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi'yi hatırlatarak tehdit etti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Selami, Hamaney karikatürleri nedeniyle Charlie Hebdo'nun yöneticilerinden 'intikam' alınacağını söyledi.
"Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken, hakkında İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkartılan ve Ağustos 2022'de bıçaklı saldırıya uğrayan Rüşdi'yi hatırlatan Selami, "Fransızları ve bu derginin yöneticilerini Salman Rüşdi'nin kaderine havale ediyorum." dedi.
Selami, Rüşdi'nin yıllar sonra "cezalandırıldığını" ifade ederek, "Bu, dünyada kimsenin İslami kutsal değerlere hakaret etmeye cesaret edemeyeceğini bilenler için bir derstir.” ifadelerini kullandı.

Charlie Hebdo’da yayımlanan karikatürler

Charlie Hebdo dergisi, "İran'daki protestoları desteklemek amacıyla" geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak 4 Ocak'ta Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.
Olayın ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığı'na çağıran İran, Fransa hükümetine protesto notası vermişti.
İran ayrıca tepki olarak Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tahran’daki İran Araştırmaları Enstitüsü'nü kapatma kararı almıştı.
Tahran’daki Fransa Büyükelçiliği önünde ve Kum’daki Hazreti Masume Türbesi'nde 8 Ocak Pazar günü de söz konusu karikatürlere tepki amacıyla protestolar düzenlenmişti.
"Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken ve hakkında İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkartılan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.
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