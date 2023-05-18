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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/abdulkadir-selvi-sinan-ogan-ne-yapacak-1071247774.html
Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan ne yapacak?
Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan ne yapacak?
Abdulkadir Selvi, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turdaki tavrına ilişkin "Sinan Oğan’ın seçmeni robot seçmen değil. Oğan’la birlikte blok olarak... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
ata ittifakı
zafer partisi
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14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.2 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turdan hangi ittifaka destek vereceği merak konusu.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında "Peki Sinan Oğan ne yapacak? Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyecek, Erdoğan’ı mı?" diye sordu ve şu şekilde yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230517/mhpden-sinan-ogan-aciklamasi-partiden-neden-ayrildi--1071218506.html
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sinan oğan, ata ittifakı, zafer partisi
sinan oğan, ata ittifakı, zafer partisi

Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan ne yapacak?

10:32 18.05.2023 (güncellendi: 10:33 18.05.2023)
© AASinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turdaki tavrına ilişkin "Sinan Oğan’ın seçmeni robot seçmen değil. Oğan’la birlikte blok olarak hareket etmesi beklenmiyor" dedi.
14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.2 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turdan hangi ittifaka destek vereceği merak konusu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında "Peki Sinan Oğan ne yapacak? Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyecek, Erdoğan’ı mı?" diye sordu ve şu şekilde yanıt verdi:
"1- Sinan Oğan, “Şartlarımız kabul edildikten sonra biz yediemin gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz” demişti. 2- Sinan Oğan, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve İçişleri ile Dışişleri Bakanlığı isteyecek. Bir ara Milli Savunma Bakanlığı düşünülmüştü. 3- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan’a evet demesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak için CHP’nin tapusunu bile verebilir. Ama Ümit Özdağ dışlanarak bu işbirliği yapılamaz. 4- Fakat yüzde 5.2 oy oranı sadece Sinan Oğan’a ait değil. Bunun yarısının Muharrem İnce’nin olduğu biliniyor. 5- Sinan Oğan’ın seçmeni robot seçmen değil. Oğan’la birlikte blok olarak hareket etmesi beklenmiyor. 6- AK Parti, Sinan Oğan konusundaki politikasını netleştirmiş değil. 7- Ancak MHP’den Sinan Oğan’a yönelik sert eleştiriler, oy veren kitleyi rahatsız edebilir."
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?
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