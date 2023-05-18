Abdulkadir Selvi: Sinan Oğan ne yapacak?

"1- Sinan Oğan, “Şartlarımız kabul edildikten sonra biz yediemin gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz” demişti. 2- Sinan Oğan, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve İçişleri ile Dışişleri Bakanlığı isteyecek. Bir ara Milli Savunma Bakanlığı düşünülmüştü. 3- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan’a evet demesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak için CHP’nin tapusunu bile verebilir. Ama Ümit Özdağ dışlanarak bu işbirliği yapılamaz. 4- Fakat yüzde 5.2 oy oranı sadece Sinan Oğan’a ait değil. Bunun yarısının Muharrem İnce’nin olduğu biliniyor. 5- Sinan Oğan’ın seçmeni robot seçmen değil. Oğan’la birlikte blok olarak hareket etmesi beklenmiyor. 6- AK Parti, Sinan Oğan konusundaki politikasını netleştirmiş değil. 7- Ancak MHP’den Sinan Oğan’a yönelik sert eleştiriler, oy veren kitleyi rahatsız edebilir."