https://sputniknews.com.tr/20230517/mhpden-sinan-ogan-aciklamasi-partiden-neden-ayrildi--1071218506.html
MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?
MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sinan Oğan'ın geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T14:51+0300
2023-05-17T14:51+0300
2023-05-17T14:55+0300
politika
sinan oğan
ismet büyükataman
parti
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
zafer partisi
ata ittifakı
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını söyledi.NTV'de yer alan habere göre, Sinan Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkat çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.
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MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?
14:51 17.05.2023 (güncellendi: 14:55 17.05.2023) Abone ol
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sinan Oğan'ın geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği iddialarını yalanladı."
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını söyledi.
NTV'de yer alan habere göre, Sinan Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkat çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.