https://sputniknews.com.tr/20230517/mhpden-sinan-ogan-aciklamasi-partiden-neden-ayrildi--1071218506.html

MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?

MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sinan Oğan'ın geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T14:51+0300

2023-05-17T14:51+0300

2023-05-17T14:55+0300

politika

sinan oğan

ismet büyükataman

parti

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

zafer partisi

ata ittifakı

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını söyledi.NTV'de yer alan habere göre, Sinan Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkat çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230516/sinan-ogan-sartlarimiz-kabul-edildikten-sonra-biz-yediemin-gibi-hukumetin-icinde-de-yer-alabiliriz-1071187144.html

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