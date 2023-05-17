MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230517/mhpden-sinan-ogan-aciklamasi-partiden-neden-ayrildi--1071218506.html
MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?
MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sinan Oğan'ın geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T14:51+0300
2023-05-17T14:55+0300
politika
sinan oğan
ismet büyükataman
parti
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
zafer partisi
ata ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070925868_0:199:2049:1351_1920x0_80_0_0_9e43b926ccd623a20a46798c4a04b79f.jpg
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını söyledi.NTV'de yer alan habere göre, Sinan Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkat çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/sinan-ogan-sartlarimiz-kabul-edildikten-sonra-biz-yediemin-gibi-hukumetin-icinde-de-yer-alabiliriz-1071187144.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070925868_0:7:2049:1543_1920x0_80_0_0_51f3b6d22df25c78461e8116c701b2c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sinan oğan mhp , sinan oğan mhp'den neden ayrıldı , sinan oğan 5 şartı
sinan oğan mhp , sinan oğan mhp'den neden ayrıldı , sinan oğan 5 şartı

MHP'den Oğan açıklaması: Partiden neden ayrıldı?

14:51 17.05.2023 (güncellendi: 14:55 17.05.2023)
© AAAta İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
Abone olTelegram
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sinan Oğan'ın geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girdiği için ihraç edildiği iddialarını yalanladı."
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını söyledi.
NTV'de yer alan habere göre, Sinan Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkat çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Sinan Oğan: Şartlarımız kabul edildikten sonra biz yediemin gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz
Dün, 20:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала