https://sputniknews.com.tr/20230517/sosyal-medyada-ankara-kusu-ismiyle-paylasimlar-yapan-kisi-gozaltina-alindi-1071226987.html
Sosyal medyada 'Ankara kuşu' ismiyle paylaşımlar yapan kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada 'Ankara kuşu' ismiyle paylaşımlar yapan kişi gözaltına alındı
Twitter'da Ankara Kuşu adlı hesap sahibi Oktay Yaşar gözaltına alındı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T17:06+0300
2023-05-17T17:06+0300
2023-05-17T17:08+0300
türkiye
ankara
twitter
soruşturma
gözaltı
gözaltı kararı
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'Ankara Kuşu' adlı hesap sahibi Oktay Yaşar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Ankara Emniyeti, gözaltı görüntülerini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230516/depremzede-secmenlere-hakaret-eden-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1071164189.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, twitter , soruşturma, gözaltı, gözaltı kararı
ankara, twitter , soruşturma, gözaltı, gözaltı kararı
Sosyal medyada 'Ankara kuşu' ismiyle paylaşımlar yapan kişi gözaltına alındı
17:06 17.05.2023 (güncellendi: 17:08 17.05.2023) Abone ol
Twitter'da Ankara Kuşu adlı hesap sahibi Oktay Yaşar gözaltına alındı.
'Ankara Kuşu' adlı hesap sahibi Oktay Yaşar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti, gözaltı görüntülerini paylaştı.