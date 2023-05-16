https://sputniknews.com.tr/20230516/depremzede-secmenlere-hakaret-eden-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1071164189.html

Depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli hakkında gözaltı kararı

Depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli hakkında gözaltı kararı

Sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydı... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T12:18+0300

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türkiye

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tehdit

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan depremzedelere hakaret ederek provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda, "Tiktok" isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcının, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı belirlendi.Savcılık, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/istanbulda-yasa-disi-bahis-operasyonu-20-gozalti-1070663416.html

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