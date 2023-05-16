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https://sputniknews.com.tr/20230516/depremzede-secmenlere-hakaret-eden-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1071164189.html
Depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli hakkında gözaltı kararı
Depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydı... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T12:18+0300
2023-05-16T12:18+0300
türkiye
türkiye
deprem
tehdit
seçim
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan depremzedelere hakaret ederek provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda, "Tiktok" isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcının, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı belirlendi.Savcılık, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230505/istanbulda-yasa-disi-bahis-operasyonu-20-gozalti-1070663416.html
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türkiye, deprem, tehdit, seçim, gözaltı
türkiye, deprem, tehdit, seçim, gözaltı

Depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli hakkında gözaltı kararı

12:18 16.05.2023
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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Sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınladığı belirlenen kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan depremzedelere hakaret ederek provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, "Tiktok" isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcının, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı belirlendi.
Savcılık, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verdi.
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
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