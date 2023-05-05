https://sputniknews.com.tr/20230505/istanbulda-yasa-disi-bahis-operasyonu-20-gozalti-1070663416.html

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T13:57+0300

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türkiye

istanbul

bahis

operasyon

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ile diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarıyla ilgili suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, bazı şüphelilerin sanal ortamda yasa dışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık ettiklerini belirledi.Zanlıların QR kod yöntemiyle bankamatiklerden çektikleri bahis paralarını "kasacı" diye tabir edilen çete üyelerinin taşıdığı saptayan ekipler, bu şekilde haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.Ekiplerce bu tespitler sonrası Bağcılar, Bayrampaşa, Çekmeköy, Esenyurt, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.Bu kişilerden ​​​​​29 cep telefonu, 26 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 205 bin 795 lira ve 613 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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istanbul, bahis, operasyon