Kim, Kuzey Kore'nin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması planını onayladı
12:27 17.05.2023 (güncellendi: 13:00 17.05.2023)
© İHAKuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızıyla birlikte askeri keşif uydusu çalışmalarını denetlerken
© İHA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Ju Ae ile birlikte ülkenin uzay komisyonunu ziyaret ettiği ve askeri casus uydusunun montajını denetlediği devlet medyası tarafından dünyaya duyuruldu. Kim'in casus uydunun fırlatılması planına onay verdiği belirtildi.
Devlet medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızıyla birlikte daimi olmayan Uydu Fırlatma Hazırlık Komisyonu'nu ziyaret etmesi ve askeri keşif uydusunu denetlemesinin görüntülerini yayımladı.
NEW: Kim Jong Un visited North Korea’s space agency on Tuesday and approved launch plans for the country’s first military reconnaissance satellite, according to state media.— NK NEWS (@nknewsorg) May 17, 2023
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"Kim, komisyonun çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldıktan sonra, son genel kurul kontrolünden ve uzay ortamı testinden geçtikten sonra yüklemeye hazır olan 1 numaralı askeri keşif uydusunu inceledi" diyen devlet medyasına göre Kim, ardından hazırlık komisyonunun uydu için gelecekteki eylem planını, yani fırlatma planını onayladı.
13 Nisan'da Kuzey Kore'nin Hwasong-18 tipi yeni katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yapması, 18 Nisan'da Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi'ni ziyaret eden Kim'in askeri keşif uydusunun inşasının tamamlandığını söyleyip fırlatılması için hazırlık emri vermesini, dün fırlatma planının onaylanması takip etti.
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ICBM ile uzay araçları aynı teknolojileri kullanıyor. Askeri keşif uydusunun geliştirilmesi, Kim'in 2021'de açıkladığı en önemli savunma projelerinden biriydi.
Kısmen bulanıklaştırılan fotoğraflarda uydu, altın yalıtım folyosuyla kaplanmış ve güneş panelleriyle donatılmış çokgen bir silindir gibi göründü.
Glimpse of first North Korean ‘spy satellite’ in new Kim Jong-un pictures https://t.co/4KTHuiAhEK— Guardian Australia (@GuardianAus) May 17, 2023
Ortak tatbikat silsilesinin üzerine ilkinin nükleer silahlarının ikincisi için seferber edilmesini içeren anlaşma yapan ABD ile Güney Kore'yi çatışmacı hareketleri tırmandırmakla suçlayan Kim, Kuzey Kore'nin meşru müdafaa hakkını kullanacağını söyledi:
"ABD emperyalistleri ve Güney Koreli kukla caniler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı çatışmacı hamlelerini ne kadar umutsuzca tırmandırırlarsa, KDHC de egemenliği ile onları caydırmak ve ülkeyi savunmak için meşru müdafaa hakkını o kadar adil, dürüst ve saldırgan bir şekilde kullanacak."
Kuzey Kore'nin savunma yeteneklerini güçlendirme ve uzay ordusu, bilimi ve teknolojisini geliştirmek politikası güttüklerini belirten Kim, şu vurguyu yaptı:
"Askeri keşif uydusunu başarılı şekilde fırlatmak, ülkenin baskın güvenlik ortamının acil gerekliliğidir."
Ancak Pyongyang, fırlatma tarihi belirtmedi.
Güney Kore'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi Başkanı Yang Moo-jin, "Kuzey Kore'nin keşif uyduları, nükleer önleyici saldırı durumunda önemli etken olduğundan, Güney için önemli bir tehdit oluşturuyorlar" yorumunu yaptı.
19 Nisan, 10:47