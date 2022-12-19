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https://sputniknews.com.tr/20221219/kuzey-kore-ilk-casus-uydusunu-test-etti-1064744880.html
Kuzey Kore ilk casus uydusunu test etti
Kuzey Kore ilk casus uydusunu test etti
Son haftalarda balistik füze denemelerini artıran Kuzey Kore, geliştirdiği ilk casus uydunun testini gerçekleştirdiğini duyurdu. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T11:34+0300
2022-12-19T11:34+0300
dünya
kuzey kore
uydu
füze denemesi
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Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin ilk casus uydusunu test ettiğini duyurarak Güney Kore'nin başkenti Seul'un batısındaki İnçeon'un uzaydan görünüşünün yer aldığı düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz fotoğraflar yayınladı.Ajans, test uydusunu taşıyan roketin uydunun fotoğraf ve veri iletim sistemlerini test etmek üzere pazar günü fırlatıldığını bildirdi.Ülkenin Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, test sonuçlarını 'keşif uydusunun fırlatılmasının son geçiş sürecinden geçen önemli bir başarı' olarak nitelendirdi.KCNA'ya göre, ilk askeri keşif uydusu için hazırlıklar önümüzdeki yıl nisan ayına kadar tamamlanacak.Kuzey Kore, son olarak geçtiğimiz cuma günü yeni tip bir stratejik silah sistemi geliştirme çalışmaları çerçevesinde 'yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor' teknolojisinin başarı ile test edildiğini açıklamıştı. Kuzey Kore, dün test edilen 2 füze hariç yılın başından bu yana 63 füze fırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/kuzey-kore-guney-kore-ile-arasindaki-deniz-tampon-bolgesi-yonunde-top-mermisi-yagdirdi-1064206320.html
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kuzey kore, uydu, füze denemesi
kuzey kore, uydu, füze denemesi

Kuzey Kore ilk casus uydusunu test etti

11:34 19.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Son haftalarda balistik füze denemelerini artıran Kuzey Kore, geliştirdiği ilk casus uydunun testini gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin ilk casus uydusunu test ettiğini duyurarak Güney Kore'nin başkenti Seul'un batısındaki İnçeon'un uzaydan görünüşünün yer aldığı düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz fotoğraflar yayınladı.
Ajans, test uydusunu taşıyan roketin uydunun fotoğraf ve veri iletim sistemlerini test etmek üzere pazar günü fırlatıldığını bildirdi.
Ülkenin Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi, test sonuçlarını 'keşif uydusunun fırlatılmasının son geçiş sürecinden geçen önemli bir başarı' olarak nitelendirdi.
KCNA'ya göre, ilk askeri keşif uydusu için hazırlıklar önümüzdeki yıl nisan ayına kadar tamamlanacak.
Kuzey Kore, son olarak geçtiğimiz cuma günü yeni tip bir stratejik silah sistemi geliştirme çalışmaları çerçevesinde 'yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor' teknolojisinin başarı ile test edildiğini açıklamıştı. Kuzey Kore, dün test edilen 2 füze hariç yılın başından bu yana 63 füze fırlattı.
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