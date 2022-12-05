https://sputniknews.com.tr/20221205/kuzey-kore-guney-kore-ile-arasindaki-deniz-tampon-bolgesi-yonunde-top-mermisi-yagdirdi-1064206320.html

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki deniz tampon bölgesine top mermisi yağdırdı

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki deniz tampon bölgesine top mermisi yağdırdı

72 yıldır barış anlaşması imzalanamadığından savaş halinin teknik olarak devam ettiği Kore Yarımadası'nda tırmanan gerilimin son işareti olarak, Kuzey Kore... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T15:15+0300

2022-12-05T15:15+0300

2022-12-05T15:51+0300

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Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, Güney Kore deniz sınırlarının yakınına eşzamanlı olarak iki yönden yaklaşık 130 top mermisi atılmasını, 'kara sınır kasabası Çeorwon yakınlarında devam eden Güney Kore topçu tatbikatlarına karşı uyarı' olarak izah etti. Bugün Çeorwon bölgesinden güneydoğuya fırlatılan onlarca Güney Kore mermisi tespit ettiklerini belirten Sözcü, "Düşman tarafını ihtiyatlı davranması, cephe çevresindeki bölgede gereksiz yere tansiyonu yükseltmeye körükle gitmemesi konusunda ciddiyetle uyarıyoruz" dedi."Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, düşmanın tüm provokatif eylemleriyle tek tek hesaplaşacağını ve bunlara her zaman kararlı ve ezici askeri harekatla karşılık vereceğini bir kez daha açıkça ortaya koyuyor" vurgusu yapılan açıklamada, gerginliğin artmasından Güney Kore sorumlu tutuldu. Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki deniz sınırını ilk kez 2 Kasım'da hedef almış, attığı yaklaşık 25 füzeden biri Güney Kore'nin Ulleung Adası'na doğru uçup adanın 167 kilometre kuzeybatısında, deniz sınırına 26 kilometre kala denize düşmüştü. Bunu 2 gün sonra Kuzey Kore'nin Güney Kore deniz sınırı yönünde topçu atışları izlemişti. Tırmanma, nisan, ağustos, eylül ve ekimde ortak tatbikat fırtınası estiren ABD ile Güney Kore’nin 31 Ekim'de Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başlamasının ardından gelmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, “Dünyanın hiçbir yerinde süre, ölçek, içerik ve yoğunluk açısından ABD ile yandaşları tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikat gibi saldırgan karakterli bir askeri tatbikat bulamıyoruz" demişti.Bugün Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore'nin batı ve doğu kıyı bölgelerinden eşzamanlı ateşlenen silahlar, 2018'de varılan anlaşma uyarınca iki ülke arasında askeri gerilimleri azaltmak için oluşturulan ve silah denemelerinden azade tutulan deniz tampon bölgesinin kuzeyine düştü. Top mermileri Güney Kore karasularına girmedi.'Kuzey Kore'nin 2018 tarihli anlaşmayı alenen ihlal ettiğini' söyleyen açıklamada, diğer yandan mermilerin hiçbirinin, iki ülke arasında fiili deniz sınırı oluşturan Kuzey Sınır Hattı'nı geçmediği belirtildi. 'Kuzey Kore'ye ateş açma konusunda sözlü bir uyarıda bulunulduğu ve anlaşmaya uyma çağrısı yapıldığı' aktarılan açıklamada, 'Güney Kore ile ABD ordularının Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini yakından izlediği ve herhangi bir potansiyel beklenmedik duruma yanıt verme hazırlıklarını güçlendirdiği' de dile getirildi. Güney Kore ordusunun Çerowon bölgesindeki iki ayrı deneme alanında çok sayıda roket fırlatma sistemi ve obüs içeren canlı atış tatbikatları bugün başladı, çarşambaya dek devam edecek.Öncesinde ABD, Güney Kore ve Japonya, Pyongyang'ın 'nükleer silahlarını ve füze programlarını finanse etmek için yasadışı faaliyetlerde bulunmakla' suçlanan bazı Kuzey Kore kişi ve kurumlarına yönelik büyük ölçüde sembolik yaptırımlar açıkladı.ABD-Güney Kore'nin çapı giderek genişleyen ortak tatbikatlarını 'işgal provası' diye niteleyen ve 2022 başından beri rekor sayıda füze denemesi yapıp nükleer silah denemelerine geri dönme sinyali veren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet medyasına göre yıl bitmeden büyük bir siyasi konferans çağrısında bulundu. Kim'in burada Washington ve Seul ile giderek tırmanan gerilimi ele alması bekleniyor.

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