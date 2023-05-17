https://sputniknews.com.tr/20230517/bakan-karaismailoglu-halkimiz-suyu-getirenle-testiyi-kiranlari-cok-iyi-biliyor-1071221984.html

Bakan Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor

Bakan Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor

Bakan Karaismailoğlu, "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Çok şükür bizleri yeniden... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T16:03+0300

2023-05-17T16:03+0300

2023-05-17T16:03+0300

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği'ndeki koordinasyon toplantısı sonrası kentteki K2 Konteyner Kent'te incelemede bulundu.Burada konuşan Karaismailoğlu, yeni dönemde Adıyaman ve Türkiye için yeniden güzel dönemin başlayacağını söyledi.Depremlerin ilk saatinden itibaren 'kentte olduklarını ve çalışmaları titizlikle yürüttüklerini' savunan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazın kaldırılması için çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, bir yandan da yeniden inşa çalışmaları yaptıklarını aktardı.Depremlerde hasar gören illeri 'hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını' dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:14 Mayıs seçimleriMilletin 14 Mayıs seçimlerinde 'tepkisini sandıkta gösterdiğini' belirten Karaismailoğlu, seçimde halkın depremlerden sonra Cumhurbaşkanı'na olan güvenini ispat ettiğini dile getirdi.Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz'Her zaman 'önce deprem bölgesi' dediklerini savunan Karaismailoğlu, hep 'daha iyisini yapmak için' çalışmalara devam edeceklerini söyledi.Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Adıyaman'ı bir marka kent ve cazibe merkezi yapacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, seçimin galibinin Adıyaman ve tüm milletin olduğunu ifade etti.Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:İkinci tur seçimlerinde 'seslerinin daha da gür çıkacağını' belirten Karaismailoğlu, "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. Adıyaman, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz" diye konuştu.Ülkeyi 'terör örgütlerinin oyuncağı' haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam. Milletimizin umudu olmaya, güveni olmaya doğru adımlarla devam edeceğiz. Milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta sandıkta bitirecek" dedi.

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ak parti, adil karaismailoğlu, seçim, türkiye