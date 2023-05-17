Bakan Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230517/bakan-karaismailoglu-halkimiz-suyu-getirenle-testiyi-kiranlari-cok-iyi-biliyor-1071221984.html
Bakan Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor
Bakan Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor
Bakan Karaismailoğlu, "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Çok şükür bizleri yeniden... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T16:03+0300
2023-05-17T16:03+0300
politika
ak parti
adil karaismailoğlu
seçim
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066912933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_445361953e9e79e89ad06447f8cb7f58.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği'ndeki koordinasyon toplantısı sonrası kentteki K2 Konteyner Kent'te incelemede bulundu.Burada konuşan Karaismailoğlu, yeni dönemde Adıyaman ve Türkiye için yeniden güzel dönemin başlayacağını söyledi.Depremlerin ilk saatinden itibaren 'kentte olduklarını ve çalışmaları titizlikle yürüttüklerini' savunan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazın kaldırılması için çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, bir yandan da yeniden inşa çalışmaları yaptıklarını aktardı.Depremlerde hasar gören illeri 'hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını' dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:14 Mayıs seçimleriMilletin 14 Mayıs seçimlerinde 'tepkisini sandıkta gösterdiğini' belirten Karaismailoğlu, seçimde halkın depremlerden sonra Cumhurbaşkanı'na olan güvenini ispat ettiğini dile getirdi.Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz'Her zaman 'önce deprem bölgesi' dediklerini savunan Karaismailoğlu, hep 'daha iyisini yapmak için' çalışmalara devam edeceklerini söyledi.Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Adıyaman'ı bir marka kent ve cazibe merkezi yapacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, seçimin galibinin Adıyaman ve tüm milletin olduğunu ifade etti.Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:İkinci tur seçimlerinde 'seslerinin daha da gür çıkacağını' belirten Karaismailoğlu, "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. Adıyaman, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz" diye konuştu.Ülkeyi 'terör örgütlerinin oyuncağı' haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam. Milletimizin umudu olmaya, güveni olmaya doğru adımlarla devam edeceğiz. Milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta sandıkta bitirecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/sinan-ogandan-sahan-gokbakara-isminizi-yanlis-telaffuz-ettigim-icin-ozur-dilerim-1071220895.html
https://sputniknews.com.tr/20230517/huda-pardan-aciklama-itirazlar-sonucunda-2-ilde-oylarimiz-daha-da-artti-1071221201.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066912933_140:0:788:486_1920x0_80_0_0_54d6377631f65ee489972871e6bfe4e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, adil karaismailoğlu, seçim, türkiye
ak parti, adil karaismailoğlu, seçim, türkiye

Bakan Karaismailoğlu: Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor

16:03 17.05.2023
© AAAdil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Bakan Karaismailoğlu, "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Çok şükür bizleri yeniden görevlendiren Adıyamanlılar sayesinde, Türkiye sayesinde önce deprem bölgesinde sonra da tüm Türkiye'deki çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği'ndeki koordinasyon toplantısı sonrası kentteki K2 Konteyner Kent'te incelemede bulundu.
Burada konuşan Karaismailoğlu, yeni dönemde Adıyaman ve Türkiye için yeniden güzel dönemin başlayacağını söyledi.
Depremlerin ilk saatinden itibaren 'kentte olduklarını ve çalışmaları titizlikle yürüttüklerini' savunan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Deprem bölgesinin tamamında 350 ayrı çadır kentte 865 bin çadır kurduk ve 2 milyon 605 bin afetzedemize barınma imkanı sağladık. Ayrıca, kalıcı konutlar yapılıncaya kadar 348 konteyner kentte de yaklaşık 110 binin üzerinde konteyner kurularak 250 binin üzerinde afetzedemize geçici yuva temin ettik. Adıyaman'da da 35 çadır kentte yaklaşık 355 bin afetzedemiz, 16 bin 961 konteynerde de yaklaşık 35 binin üzerinde afetzedemiz barınmaktadır. Konteyner sayıları planlanan 43 konteyner kentte hızla artmaya devam etmektedir. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz."
Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazın kaldırılması için çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, bir yandan da yeniden inşa çalışmaları yaptıklarını aktardı.
Depremlerde hasar gören illeri 'hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını' dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Tüm afet bölgelerini topyekun omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa bir sürede hayatı normale döndürüyoruz. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla özel sektörümüzle sivil örgütlerimizle tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Maalesef bu başarıları daha önce yaşadığımız afetlerde görev alan AK Parti öncesi hükümetler gösteremediği için yaşanan acılar çok daha büyük olmuştu. 17 Ağustos ve Düzce depremlerini hatırlayın. Peki, o günlerle bugünler arasında ne fark var? Tabii ki Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti farkı var."
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a: İsminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim
15:41

14 Mayıs seçimleri

Milletin 14 Mayıs seçimlerinde 'tepkisini sandıkta gösterdiğini' belirten Karaismailoğlu, seçimde halkın depremlerden sonra Cumhurbaşkanı'na olan güvenini ispat ettiğini dile getirdi.
Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Onlar bunu bilmez. Duymaz, umursamaz. İşte seçimden sonra deprem bölgesi için söylediklerini duydunuz. Onların milletle bir olması mümkün değil. Anlamaları mümkün değil. Milletin derdine derman olmaları mümkün değil. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Çok şükür bizleri yeniden görevlendiren Adıyamanlılar sayesinde, Türkiye sayesinde önce deprem bölgesinde sonra da tüm Türkiye'deki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız."

'AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz'

Her zaman 'önce deprem bölgesi' dediklerini savunan Karaismailoğlu, hep 'daha iyisini yapmak için' çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti belediyelerinin de AK Parti hükümetlerinin de 21 yıl içinde Türkiye'ye kazandırdıkları ortadadır. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Şimdi sizlerle birlikte Adıyaman'ı çok daha ilerilere taşıyacağız. Yaşadığımız acıları bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz."
Adıyaman'ı bir marka kent ve cazibe merkezi yapacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, seçimin galibinin Adıyaman ve tüm milletin olduğunu ifade etti.
Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"14 Mayıs'ta milletin değerlerini hiçe sayanlar kaybetti. Ayasofya'yı yeniden özgür kılanlar kazandı. 14 Mayıs'ta gizli pazarlıklarla koltuk kavgasına düşenlerin kaosu kaybetti. 21 yıllık istikrar, güven, cesaret, umut kazandı. 14 Mayıs'ta Kandil'den, Pensilvanya'dan talimat alanlarla kol kola gezenler kaybetti. Milletin onurunu, Türkiye'nin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü koruyanlar kazandı."
İkinci tur seçimlerinde 'seslerinin daha da gür çıkacağını' belirten Karaismailoğlu, "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. Adıyaman, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz" diye konuştu.
Ülkeyi 'terör örgütlerinin oyuncağı' haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam. Milletimizin umudu olmaya, güveni olmaya doğru adımlarla devam edeceğiz. Milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta sandıkta bitirecek" dedi.
Hüda-Par - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
HÜDA PAR'dan açıklama: İtirazlar sonucunda 2 ilde oylarımız daha da arttı
15:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала