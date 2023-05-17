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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/sinan-ogandan-sahan-gokbakara-isminizi-yanlis-telaffuz-ettigim-icin-ozur-dilerim-1071220895.html
Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a: İsminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim
Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a: İsminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim
Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan, "Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweet'inizi çok... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T15:41+0300
2023-05-17T15:46+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
şahan gökbakar
özür
twitter
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'dan özür diledi.14 mayıs seçimleri öncesi Gökbakar, “İki Cumhurbaşkanı adayı İkisi de yüzde 1, bilemedin yüzde 2 oy alacak. İkisi de muhalefeti yıpratmaya çalıştı haftalardır. Biri muhalefete fetöcü diğeri teröristlerle işbirliği yapıyor dedi. Bu insanlar bu yarışta neden var diye düşündüm. Kendilerine yaramıyor, muhalefete de yaramıyor. Kim kaldı?” şeklinde tweet atmıştı.Sinan Oğan, katıldığı bir canlı yayında yaptığı değerlendirmede bu tweeti linç girişimi olarak değerlendirdi.Gökbakar: Canı sağ olsun Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir teetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncunun paylaşımına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi. Gökbakar'ın tweet'ini alıntılayan Oğan, "Şahan Bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweet'inizi çok önemsiyorum. Selamlar" cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/mhpden-sinan-ogan-aciklamasi-partiden-neden-ayrildi--1071218506.html
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sinan oğan, şahan gökbakar, özür, twitter
sinan oğan, şahan gökbakar, özür, twitter

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a: İsminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim

15:41 17.05.2023 (güncellendi: 15:46 17.05.2023)
© AASinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan, "Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweet'inizi çok önemsiyorum" paylaşımında bulundu.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'dan özür diledi.
14 mayıs seçimleri öncesi Gökbakar, “İki Cumhurbaşkanı adayı İkisi de yüzde 1, bilemedin yüzde 2 oy alacak. İkisi de muhalefeti yıpratmaya çalıştı haftalardır. Biri muhalefete fetöcü diğeri teröristlerle işbirliği yapıyor dedi. Bu insanlar bu yarışta neden var diye düşündüm. Kendilerine yaramıyor, muhalefete de yaramıyor. Kim kaldı?” şeklinde tweet atmıştı.
Sinan Oğan, katıldığı bir canlı yayında yaptığı değerlendirmede bu tweeti linç girişimi olarak değerlendirdi.

Gökbakar: Canı sağ olsun

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir teetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi. Gökbakar'ın tweet'ini alıntılayan Oğan, "Şahan Bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweet'inizi çok önemsiyorum. Selamlar" cevabını verdi.
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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