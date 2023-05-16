https://sputniknews.com.tr/20230516/soygu-ukraynalilarin-vurduk-dedikleri-kadar-kinjal-fuzesi-kullanmiyoruz-1071189659.html
Şoygu: Ukraynalıların ‘vurduk’ dedikleri kadar Kinjal füzesi kullanmıyoruz
Şoygu: Ukraynalıların ‘vurduk’ dedikleri kadar Kinjal füzesi kullanmıyoruz
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın bugün 6 Kinjal hipersonik füze vurduğu yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T22:12+0300
2023-05-16T22:12+0300
2023-05-16T22:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey şoygu
kinjal
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sputnik'e verdiği demeçte “Daha önce de söyledim şimdi de tekrarlıyorum. Her seferinde açıklamalarıyla vurdukları sayıda Kinjal füzesi atmıyoruz. Üstelik Ukraynalıların vurduğu Kinjal füzesi sayısı attığımızın üç katı. Üstelik ABD yapımı hava savunma sistemlerini gerçekte kimlerin kullandığı da büyük soru işareti” ifadelerini kullandı.“Ukraynalılar attığımız füzelerin türü konusunda da yanlış bilgi veriyor” diyen Şoygu, “Bu yüzden aslında vuramıyorlar” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/rusya-kievde-bir-patriot-hava-savunma-sistemi-kinjal-hipersonik-fuze-sistemi-ile-imha-edildi-1071171094.html
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rusya, ukrayna, sergey şoygu, kinjal
rusya, ukrayna, sergey şoygu, kinjal
Şoygu: Ukraynalıların ‘vurduk’ dedikleri kadar Kinjal füzesi kullanmıyoruz
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın bugün 6 Kinjal hipersonik füze vurduğu yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sputnik'e verdiği demeçte “Daha önce de söyledim şimdi de tekrarlıyorum. Her seferinde açıklamalarıyla vurdukları sayıda Kinjal füzesi atmıyoruz. Üstelik Ukraynalıların vurduğu Kinjal füzesi sayısı attığımızın üç katı. Üstelik ABD yapımı hava savunma sistemlerini gerçekte kimlerin kullandığı da büyük soru işareti” ifadelerini kullandı.
“Ukraynalılar attığımız füzelerin türü konusunda da yanlış bilgi veriyor” diyen Şoygu, “Bu yüzden aslında vuramıyorlar” diye ekledi.