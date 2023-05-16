https://sputniknews.com.tr/20230516/soygu-ukraynalilarin-vurduk-dedikleri-kadar-kinjal-fuzesi-kullanmiyoruz-1071189659.html

Şoygu: Ukraynalıların ‘vurduk’ dedikleri kadar Kinjal füzesi kullanmıyoruz

Şoygu: Ukraynalıların ‘vurduk’ dedikleri kadar Kinjal füzesi kullanmıyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın bugün 6 Kinjal hipersonik füze vurduğu yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T22:12+0300

2023-05-16T22:12+0300

2023-05-16T22:12+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey şoygu

kinjal

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sputnik'e verdiği demeçte “Daha önce de söyledim şimdi de tekrarlıyorum. Her seferinde açıklamalarıyla vurdukları sayıda Kinjal füzesi atmıyoruz. Üstelik Ukraynalıların vurduğu Kinjal füzesi sayısı attığımızın üç katı. Üstelik ABD yapımı hava savunma sistemlerini gerçekte kimlerin kullandığı da büyük soru işareti” ifadelerini kullandı.“Ukraynalılar attığımız füzelerin türü konusunda da yanlış bilgi veriyor” diyen Şoygu, “Bu yüzden aslında vuramıyorlar” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/rusya-kievde-bir-patriot-hava-savunma-sistemi-kinjal-hipersonik-fuze-sistemi-ile-imha-edildi-1071171094.html

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