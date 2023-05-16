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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/rusya-kievde-bir-patriot-hava-savunma-sistemi-kinjal-hipersonik-fuze-sistemi-ile-imha-edildi-1071171094.html
Rusya: Kiev’de bir Patriot hava savunma sistemi, Kinjal hipersonik füze sistemi ile imha edildi
Rusya: Kiev’de bir Patriot hava savunma sistemi, Kinjal hipersonik füze sistemi ile imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kinjal hipersonik füze sistemi kullanarak Kiev’de ABD yapımı bir Patriot füze savunma sistemini imha ettiğini duyurdu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T14:27+0300
2023-05-16T14:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
storm shadow
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kinjal hipersonik füze sistemi kullanarak yapılan nokta atışla Kiev kentinde ABD yapımı bir Patriot füze savunma sistemi imha edildi” ifadelerine yer verildi. ‘Rus hava savunma sistemleri bir günde 7 adet Storm Shadow füzesi önledi’ Açıklamada, “Rus hava savunma sistemleri ile son bir günde 7 adet uzun menzilli Storm Shadow füzesi, 3 adet HARM anti-radar füzesi ve 7 adet HIMARS çoklu roketatar füzesi önlendi” denildi. Bakanlık, aynı gün çeşitli bölgelerde Ukrayna’ya ait 22 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisini de verdi. ‘Ukrayna ordusunun mevzileri yoğun bir biçimde vuruldu’ Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri tesisleri yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bir biçimde vurduğunu ifade etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin konuşlanma yerlerinin, Batılı ülkelerinden tedarik edilen silahlar dahil olmak üzere mühimmat, silah ve askeri teçhizatın depolandığı yerlerin hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Saldırı hedefine ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı avcı uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-24 ve bir Su-25 uçağını düşürdükleri vurgulandı. ‘DHC’de Ukrayna ordusunun 10 saldırısı püskürtüldü’ Bakanlık, “Donetsk yönünde hücum birlikleri Artyomovsk (Bahmut) kentinin batı mahallelerinde ilerlemeye devam etti. Güney Askeri Grubu birlikleri hücum birliklerinin kanatları koruyarak düşmanı engelledi. En zor gelişmeler, 4. Motorize Piyade Tugayı birliklerinin gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden gelen 10 saldırıyı püskürttüğü, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoe yerleşim bölgesinde yaşandı” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca Rus ordusunda görev alan taktik ve saldırı uçaklarının ve topçu birliklerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 102 bölgede ateş mevzilerinde bulunan 75 topçu biriminin, insan gücünün ve askeri araçların etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, storm shadow
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, storm shadow

Rusya: Kiev’de bir Patriot hava savunma sistemi, Kinjal hipersonik füze sistemi ile imha edildi

14:27 16.05.2023
© AAPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kinjal hipersonik füze sistemi kullanarak Kiev’de ABD yapımı bir Patriot füze savunma sistemini imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kinjal hipersonik füze sistemi kullanarak yapılan nokta atışla Kiev kentinde ABD yapımı bir Patriot füze savunma sistemi imha edildi” ifadelerine yer verildi.

‘Rus hava savunma sistemleri bir günde 7 adet Storm Shadow füzesi önledi’

Açıklamada, “Rus hava savunma sistemleri ile son bir günde 7 adet uzun menzilli Storm Shadow füzesi, 3 adet HARM anti-radar füzesi ve 7 adet HIMARS çoklu roketatar füzesi önlendi” denildi.
Bakanlık, aynı gün çeşitli bölgelerde Ukrayna’ya ait 22 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisini de verdi.

‘Ukrayna ordusunun mevzileri yoğun bir biçimde vuruldu’

Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri tesisleri yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bir biçimde vurduğunu ifade etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin konuşlanma yerlerinin, Batılı ülkelerinden tedarik edilen silahlar dahil olmak üzere mühimmat, silah ve askeri teçhizatın depolandığı yerlerin hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Saldırı hedefine ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı avcı uçaklarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-24 ve bir Su-25 uçağını düşürdükleri vurgulandı.

‘DHC’de Ukrayna ordusunun 10 saldırısı püskürtüldü’

Bakanlık, “Donetsk yönünde hücum birlikleri Artyomovsk (Bahmut) kentinin batı mahallelerinde ilerlemeye devam etti. Güney Askeri Grubu birlikleri hücum birliklerinin kanatları koruyarak düşmanı engelledi. En zor gelişmeler, 4. Motorize Piyade Tugayı birliklerinin gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden gelen 10 saldırıyı püskürttüğü, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoe yerleşim bölgesinde yaşandı” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada ayrıca Rus ordusunda görev alan taktik ve saldırı uçaklarının ve topçu birliklerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 102 bölgede ateş mevzilerinde bulunan 75 topçu biriminin, insan gücünün ve askeri araçların etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
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