https://sputniknews.com.tr/20230516/fsb-iki-bolgede-sekiz-sabotaj-grubunun-faaliyeti-onlendi-1071189429.html

FSB: İki bölgede sekiz sabotaj grubunun faaliyeti önlendi

FSB: İki bölgede sekiz sabotaj grubunun faaliyeti önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladığı günden bu yana ülkenin Sverdlovsk ve Tümen bölgelerinde terör ve... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T22:05+0300

2023-05-16T22:05+0300

2023-05-16T22:05+0300

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FSB’den yapılan açıklamada, “Özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Sverdlovsk ve Tümen bölgelerinde bir dizi terör eylemi ve sabotaj planlayan sekiz sabotaj-keşif grubunun faaliyeti önlendi” ifadelerine yer verildi.Toplamda 20 kişinin tutuklandığı ve açılan 13 davadan soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Sabotajcıların hedefinde kritik öneme sahip altyapı tesisleri, savunma sanayisi tesisleri, devlet kurumlarının binaları ve askeri komiserlikler vardı” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-guvenlik-konseyi-ukrayna-genclerimize-sabotaj-yapsinlar-diye-para-oduyor-1070921511.html

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