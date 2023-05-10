Rusya Güvenlik Konseyi: Ukrayna gençlerimize sabotaj yapsınlar diye para ödüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Sözcü gazetesi ekonomi muhabiri Süzer: 'Adayların seçim vaatleri çok uçuk'
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de adım adım finale doğru
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Seçim güvenliği nasıl sağlanır?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
102 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-guvenlik-konseyi-ukrayna-genclerimize-sabotaj-yapsinlar-diye-para-oduyor-1070921511.html
Rusya Güvenlik Konseyi: Ukrayna gençlerimize sabotaj yapsınlar diye para ödüyor
Rusya Güvenlik Konseyi: Ukrayna gençlerimize sabotaj yapsınlar diye para ödüyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Grebenkin, Ukrayna istihbaratının Rus gençlere Rusya’da sabotaj ve terör eylemleri düzenlemesi için 5 bin... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:00+0300
2023-05-10T22:00+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya güvenlik konseyi
ukrayna
terör
sabotaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061619982_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_576877b646ba32185422c54feed82881.jpg
Geçen yılın şubat ayından bu yana, failleri genç kişiler olan 100’den fazla terör suçunun önlendiğini anlatan Grebenkin, örnek olarak bu yıl aralarında sanal oyunlar oynayan çocuklar dahil genç insanların katılımıyla demiryolu hatlarına yönelik sabotajların önlendiğini gösterdi.Grebenkin, Rus medyasına yaptığı açıklamada “Dikkat ederim ki sabotaj ağır bir suçtur. Geçlere sabotajlar için 5 bin ilâ 10 bin ruble ödeme yapıldı. Ödev verenler Ukraynalı istihbarat ve neo-Nazi grupları temsilcileri” ifadelerini kullandı.“Aslında, aptallıkları nedeniyle bazen cezanın kaçınılmaz olduğunun farkında olmayan gençlerin hayatı sakatlanmış oluyor” diyen Grebenkin, “Onlar işlenecek suç için yapılan hazırlık çalışmalarının anonim kalacağına ve ceza almayacaklarına safça inanıyorlar” diye ekledi.Sabotaj ve terör suçlarına ömür boyu hapse kadar çok ağır cezalar verildiğini anımsatan Grebenkin, 2022’de eğitim kurumlarına yönelik 7, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik de 22 saldırının önlendiği bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/fsb-tatarskiye-yonelik-teror-eylemi-ukrayna-istihbarati-ve-rus-muhalifler-tarafindan-duzenlendi--1069623817.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061619982_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_29cfe9b86e335469c8f0fbe620a89360.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, terör, sabotaj
rusya, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, terör, sabotaj

Rusya Güvenlik Konseyi: Ukrayna gençlerimize sabotaj yapsınlar diye para ödüyor

22:00 10.05.2023
© SputnikRusya - polis
Rusya - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Grebenkin, Ukrayna istihbaratının Rus gençlere Rusya’da sabotaj ve terör eylemleri düzenlemesi için 5 bin ilâ 10 bin ruble (1200-2400 TL) arasında para ödediğini söyledi.
Geçen yılın şubat ayından bu yana, failleri genç kişiler olan 100’den fazla terör suçunun önlendiğini anlatan Grebenkin, örnek olarak bu yıl aralarında sanal oyunlar oynayan çocuklar dahil genç insanların katılımıyla demiryolu hatlarına yönelik sabotajların önlendiğini gösterdi.
Grebenkin, Rus medyasına yaptığı açıklamada “Dikkat ederim ki sabotaj ağır bir suçtur. Geçlere sabotajlar için 5 bin ilâ 10 bin ruble ödeme yapıldı. Ödev verenler Ukraynalı istihbarat ve neo-Nazi grupları temsilcileri” ifadelerini kullandı.
“Aslında, aptallıkları nedeniyle bazen cezanın kaçınılmaz olduğunun farkında olmayan gençlerin hayatı sakatlanmış oluyor” diyen Grebenkin, “Onlar işlenecek suç için yapılan hazırlık çalışmalarının anonim kalacağına ve ceza almayacaklarına safça inanıyorlar” diye ekledi.
Sabotaj ve terör suçlarına ömür boyu hapse kadar çok ağır cezalar verildiğini anımsatan Grebenkin, 2022’de eğitim kurumlarına yönelik 7, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik de 22 saldırının önlendiği bilgisini verdi.
Rusya’nın St. Petersburg kentindeki bir kafede popüler askeri blog yazarı Tatarskiy’in ölümüne sebep olan bombayı taşıdığı belirlenen Trepova’ya resmen suçlama yöneltildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
Ukrayna krizi
FSB: Tatarskiy'e yönelik terör eylemi, Ukrayna istihbaratı ve Rus muhalifler tarafından düzenlendi
13 Nisan, 13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала