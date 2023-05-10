https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-guvenlik-konseyi-ukrayna-genclerimize-sabotaj-yapsinlar-diye-para-oduyor-1070921511.html

Rusya Güvenlik Konseyi: Ukrayna gençlerimize sabotaj yapsınlar diye para ödüyor

Rusya Güvenlik Konseyi: Ukrayna gençlerimize sabotaj yapsınlar diye para ödüyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Grebenkin, Ukrayna istihbaratının Rus gençlere Rusya’da sabotaj ve terör eylemleri düzenlemesi için 5 bin... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T22:00+0300

2023-05-10T22:00+0300

2023-05-10T22:00+0300

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rusya güvenlik konseyi

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terör

sabotaj

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Geçen yılın şubat ayından bu yana, failleri genç kişiler olan 100’den fazla terör suçunun önlendiğini anlatan Grebenkin, örnek olarak bu yıl aralarında sanal oyunlar oynayan çocuklar dahil genç insanların katılımıyla demiryolu hatlarına yönelik sabotajların önlendiğini gösterdi.Grebenkin, Rus medyasına yaptığı açıklamada “Dikkat ederim ki sabotaj ağır bir suçtur. Geçlere sabotajlar için 5 bin ilâ 10 bin ruble ödeme yapıldı. Ödev verenler Ukraynalı istihbarat ve neo-Nazi grupları temsilcileri” ifadelerini kullandı.“Aslında, aptallıkları nedeniyle bazen cezanın kaçınılmaz olduğunun farkında olmayan gençlerin hayatı sakatlanmış oluyor” diyen Grebenkin, “Onlar işlenecek suç için yapılan hazırlık çalışmalarının anonim kalacağına ve ceza almayacaklarına safça inanıyorlar” diye ekledi.Sabotaj ve terör suçlarına ömür boyu hapse kadar çok ağır cezalar verildiğini anımsatan Grebenkin, 2022’de eğitim kurumlarına yönelik 7, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik de 22 saldırının önlendiği bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230413/fsb-tatarskiye-yonelik-teror-eylemi-ukrayna-istihbarati-ve-rus-muhalifler-tarafindan-duzenlendi--1069623817.html

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