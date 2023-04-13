https://sputniknews.com.tr/20230413/fsb-tatarskiye-yonelik-teror-eylemi-ukrayna-istihbarati-ve-rus-muhalifler-tarafindan-duzenlendi--1069623817.html
FSB: Tatarskiy'e yönelik terör eylemi, Ukrayna istihbaratı ve Rus muhalifler tarafından düzenlendi
FSB: Tatarskiy'e yönelik terör eylemi, Ukrayna istihbaratı ve Rus muhalifler tarafından düzenlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg'daki bir kafede bombalı saldırıya uğrayan askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy'e yönelik suikastın... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T13:02+0300
2023-04-13T13:02+0300
2023-04-13T13:06+0300
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Tatarskiy'e yönelik saldırı hakkında kamuoyuyla yeni bilgiler paylaşan FSB, Rus blogger Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu ve Rusya'da aşırıcı örgüt ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın yöneticileri Leonid Volkov ve İvan Jdanov'u işaret etti. Volkov ve Jdanov'un özel askeri harekat başladıktan sonra Rusya'daki anayasal düzenin her ne yolla olursa olsun değişmesi için ülkede yıkıcı faaliyetler yürütülmesi gerektiğini birkaç kez dile getirdiğini belirten FSB, bunun sonucu olarak Darya Trepova'nın 2 Nisan'da terör saldırısı düzenlediğini kaydetti. Terör saldırısının hazırlanmasında doğrudan görev alan ikinci kişinin Ukrayna vatandaşı ve Ukrayna merkezli bir sabotaj-terör grubu üyesi Yuriy Denisov olduğunu bildiren FSB, Denisov'un havaalanında çekilen görüntülerini ve fotoğraflarını da yayınladı. FSB, Tatarskiy'in alçıdan büstü içine yerleştirilen patlayıcıyı kurye üzerinden Trepova'ya gönderen kişinin bizzat Denisov olduğunu vurguladı. Denisov'un Ukrayna istihbaratının talimatıyla Şubat 2023'te Kiev'den Letonya'ya geçtiğini, oradan Moskova'ya gittiğini aktaran FSB, "Rusya'nın başkentinde Tatarskiy'in yaşamı ve gittiği yerler hakkında bilgi topladı. Bunun için bir araç satın aldı ve Tatarskiy'in konutunun yanında daire kiraladı" ifadelerini kullandı. FSB, Denisov'un saldırıdan bir gün sonra Ermenistan üzerinden Türkiye'ye kaçtığını ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmasına yönelik prosedürün başlatıldığını ekledi. Ağustos 2021'de Rusya Soruşturma Komitesi, Navalnıy ile beraber hareket eden Leonid Volkov ve İvan Jdanov hakkında aşırıcı olarak tanımlanan kuruluşlara parasal destek sağladıkları gerekçesiyle yeni bir adli soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-sorusturma-komitesi-tatarskiy-cinayeti-teror-eylemi-1069125156.html
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vladlen tatarskiy, rusya, ukrayna, suikast, st. petersburg, cafe
vladlen tatarskiy, rusya, ukrayna, suikast, st. petersburg, cafe
FSB: Tatarskiy'e yönelik terör eylemi, Ukrayna istihbaratı ve Rus muhalifler tarafından düzenlendi
13:02 13.04.2023 (güncellendi: 13:06 13.04.2023) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg'daki bir kafede bombalı saldırıya uğrayan askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy'e yönelik suikastın arkasında Ukrayna istihbarat servisleri ve onların yurtdışındaki Rus muhalif ajanları olduğunu açıkladı.
Tatarskiy'e yönelik saldırı hakkında kamuoyuyla yeni bilgiler paylaşan FSB, Rus blogger Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu ve Rusya'da aşırıcı örgüt ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın yöneticileri Leonid Volkov ve İvan Jdanov'u işaret etti.
Volkov ve Jdanov'un özel askeri harekat başladıktan sonra Rusya'daki anayasal düzenin her ne yolla olursa olsun değişmesi için ülkede yıkıcı faaliyetler yürütülmesi gerektiğini birkaç kez dile getirdiğini belirten FSB, bunun sonucu olarak Darya Trepova'nın 2 Nisan'da terör saldırısı düzenlediğini kaydetti.
Terör saldırısının hazırlanmasında doğrudan görev alan ikinci kişinin Ukrayna vatandaşı ve Ukrayna merkezli bir sabotaj-terör grubu üyesi Yuriy Denisov olduğunu bildiren FSB, Denisov'un havaalanında çekilen görüntülerini ve fotoğraflarını da yayınladı.
FSB, Tatarskiy'in alçıdan büstü içine yerleştirilen patlayıcıyı kurye üzerinden Trepova'ya gönderen kişinin bizzat Denisov olduğunu vurguladı.
Denisov'un Ukrayna istihbaratının talimatıyla Şubat 2023'te Kiev'den Letonya'ya geçtiğini, oradan Moskova'ya gittiğini aktaran FSB, "Rusya'nın başkentinde Tatarskiy'in yaşamı ve gittiği yerler hakkında bilgi topladı. Bunun için bir araç satın aldı ve Tatarskiy'in konutunun yanında daire kiraladı" ifadelerini kullandı.
FSB, Denisov'un saldırıdan bir gün sonra Ermenistan üzerinden Türkiye'ye kaçtığını ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmasına yönelik prosedürün başlatıldığını ekledi.
Ağustos 2021'de Rusya Soruşturma Komitesi, Navalnıy ile beraber hareket eden Leonid Volkov ve İvan Jdanov hakkında aşırıcı olarak tanımlanan kuruluşlara parasal destek sağladıkları gerekçesiyle yeni bir adli soruşturma başlatmıştı.