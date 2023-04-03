https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-sorusturma-komitesi-tatarskiy-cinayeti-teror-eylemi-1069125156.html
Rusya Soruşturma Komitesi: Tatarskiy cinayeti terör eylemi
Rusya Soruşturma Komitesi: Tatarskiy cinayeti terör eylemi
Rusya Soruşturma Komitesi, St. Petersburg’daki bir kafede bombalı saldırıya uğrayan askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümüyle ilgili suçlamayı ‘terör... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T21:58+0300
2023-04-03T21:58+0300
2023-04-03T21:58+0300
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vladlen tatarskiy
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rusya soruşturma komitesi
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Ön soruşturmadan elde edilen sonuçlardan hareketle St. Petersburg kafesindeki patlamayla ilgili cinayet dosyası terör eylemi olarak sınıflandırıldı” ifadelerine yer verildi.Saldırının Ukrayna’da planlanıp organize edildiği tahmin edildiği belirtilen açıklamada, “Bununla birlikte sanık Darya Trepova, muhalif görüşlere sahip ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu’nun yandaşı” denildi.Daha önce Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, saldırının planlamasında, hapiste olan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy tarafından kurulmuş olan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) isimli örgüt ve Ukrayna istihbarat teşkilatlarının yer aldığını belirtmişti.FBK, Rusya’da yabancı ajan ve aşırıcı bir örgüt olarak kabul ediliyor ve faaliyetleri yasaklı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/putin-bombali-saldirida-oldurulen-rus-savas-muhabiri-tatarskiyi-cesaret-madalyasiyla-odullendirdi-1069124899.html
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vladlen tatarskiy, rusya, rusya soruşturma komitesi, terör, cinayet
vladlen tatarskiy, rusya, rusya soruşturma komitesi, terör, cinayet
Rusya Soruşturma Komitesi: Tatarskiy cinayeti terör eylemi
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Rusya Soruşturma Komitesi, St. Petersburg’daki bir kafede bombalı saldırıya uğrayan askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümüyle ilgili suçlamayı ‘terör eylemi’ olarak sınıflandırdı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Ön soruşturmadan elde edilen sonuçlardan hareketle St. Petersburg kafesindeki patlamayla ilgili cinayet dosyası terör eylemi olarak sınıflandırıldı” ifadelerine yer verildi.
Saldırının Ukrayna’da planlanıp organize edildiği tahmin edildiği belirtilen açıklamada, “Bununla birlikte sanık Darya Trepova, muhalif görüşlere sahip ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu’nun yandaşı” denildi.
Daha önce Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, saldırının planlamasında, hapiste olan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy tarafından kurulmuş olan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) isimli örgüt ve Ukrayna istihbarat teşkilatlarının yer aldığını belirtmişti.
FBK, Rusya’da yabancı ajan ve aşırıcı bir örgüt olarak kabul ediliyor ve faaliyetleri yasaklı.