https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-sorusturma-komitesi-tatarskiy-cinayeti-teror-eylemi-1069125156.html

Rusya Soruşturma Komitesi: Tatarskiy cinayeti terör eylemi

Rusya Soruşturma Komitesi: Tatarskiy cinayeti terör eylemi

Rusya Soruşturma Komitesi, St. Petersburg’daki bir kafede bombalı saldırıya uğrayan askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümüyle ilgili suçlamayı ‘terör... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T21:58+0300

2023-04-03T21:58+0300

2023-04-03T21:58+0300

dünya

vladlen tatarskiy

rusya

rusya soruşturma komitesi

terör

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069100120_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5495462cbb6e41ca62489fe6d687e744.jpg

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Ön soruşturmadan elde edilen sonuçlardan hareketle St. Petersburg kafesindeki patlamayla ilgili cinayet dosyası terör eylemi olarak sınıflandırıldı” ifadelerine yer verildi.Saldırının Ukrayna’da planlanıp organize edildiği tahmin edildiği belirtilen açıklamada, “Bununla birlikte sanık Darya Trepova, muhalif görüşlere sahip ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu’nun yandaşı” denildi.Daha önce Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, saldırının planlamasında, hapiste olan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy tarafından kurulmuş olan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) isimli örgüt ve Ukrayna istihbarat teşkilatlarının yer aldığını belirtmişti.FBK, Rusya’da yabancı ajan ve aşırıcı bir örgüt olarak kabul ediliyor ve faaliyetleri yasaklı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/putin-bombali-saldirida-oldurulen-rus-savas-muhabiri-tatarskiyi-cesaret-madalyasiyla-odullendirdi-1069124899.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladlen tatarskiy, rusya, rusya soruşturma komitesi, terör, cinayet