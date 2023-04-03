https://sputniknews.com.tr/20230403/putin-bombali-saldirida-oldurulen-rus-savas-muhabiri-tatarskiyi-cesaret-madalyasiyla-odullendirdi-1069124899.html

Putin, bombalı saldırıda öldürülen Rus savaş muhabiri Tatarskiy’i cesaret madalyasıyla ödüllendirdi

Putin, bombalı saldırıda öldürülen Rus savaş muhabiri Tatarskiy’i cesaret madalyasıyla ödüllendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün St. Petersburg’daki bir kafede düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy’i... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T21:48+0300

2023-04-03T21:48+0300

2023-04-03T21:50+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararda, “Savaş muhabiri Maksim Yuryeviç Fomin (Vladlen Tatarskiy) mesleki görevini yerine getirirken sergilediği mertlik ve cesaretten dolayı Cesaret Madalyası ile ödüllendirilsin” ifadelerine yer verildi.St. Petersburg’daki Patriot isimli kafede dün düzenlenen bombalı saldırıda, savaş muhabiri Tatarskiy hayatını kaybetmişti, 33 kişi daha yaralanmıştı.Saldırının faili Darya Trepova bugün gözaltına alınmıştı. Trepova, Tatarskiy’in elindeyken infilak eden heykeli kafeye kendisinin getirdiğini itiraf etmişti.Rusya Terörle Mücadele Komitesi, askeri blog yazarı Tatarskiy’in ölmesine neden olan bombalı saldırının ‘Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanmış bir terör eylemi olduğunu’ belirlediklerini kaydetmişti.Komite yetkilileri, saldırının planlamasında ayrıca hapiste olan muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy tarafından kurulmuş Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) isimli örgüt ile işbirliği yapan ajanların da yer aldığını belirtmişti.FBK, Rusya’da yabancı ajan ve aşırıcı bir örgüt olarak kabul ediliyor ve faaliyetleri yasaklı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/kremlin-blog-yazari-tatarskiyin-oldurulmesinin-ardinda-kiev-rejiminin-bulunduguna-inaniyoruz-1069100276.html

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