https://sputniknews.com.tr/20230403/kremlin-blog-yazari-tatarskiyin-oldurulmesinin-ardinda-kiev-rejiminin-bulunduguna-inaniyoruz-1069100276.html
Kremlin: Blog yazarı Tatarskiy’in öldürülmesinin ardında Kiev rejiminin bulunduğuna inanıyoruz
Kremlin: Blog yazarı Tatarskiy’in öldürülmesinin ardında Kiev rejiminin bulunduğuna inanıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petersburg’daki bir kafede bombalı saldırıya uğrayan askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümünün ardında Kiev rejiminin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T12:56+0300
2023-04-03T12:56+0300
2023-04-03T13:01+0300
dünya
vladlen tatarskiy
st. petersburg
suikast
ukrayna
kremlin
rusya
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, gerçek ismi Maksim Fomin olan askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümünün ardında kimin olduğuna ilişkin, “Kiev rejimi, terör eylemlerini destekleyen bir rejim. Darya Dugina’nın öldürülmesinin ardında da bu rejim bulunuyordu. Fomin’in (Tatarskiy) ölümüne neden olan terör eyleminin ardında da pekala Kiev rejimi bulunuyor olabilir” dedi.“(Donbass’ta) 2014’ten beri insan öldüren bir rejimden bahsediyoruz. Kaldı ki özel askeri operasyon da bu nedenle düzenleniyor” diyen Kremlin Sözcüsü, şöyle devam etti: “Bu bir terör eylemiydi. Şu anda soruşturma sürüyor ve şüphelilerin yakalandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla soruşturmayı yürüten kurumların açıklamalarını beklemeliyiz. Bununla beraber, Ukrayna gizli servislerinin bu terör eyleminin hazırlıklarıyla ilişkisi olabileceğine dair veriler bulunuyor.”Peskov ayrıca, Tatarskiy’in öldürüldüğü bombalı saldırı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün derhal bilgilendirildiğini de kaydetti.
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vladlen tatarskiy, st. petersburg, suikast, ukrayna, kremlin, rusya, dmitriy peskov
vladlen tatarskiy, st. petersburg, suikast, ukrayna, kremlin, rusya, dmitriy peskov
Kremlin: Blog yazarı Tatarskiy’in öldürülmesinin ardında Kiev rejiminin bulunduğuna inanıyoruz
12:56 03.04.2023 (güncellendi: 13:01 03.04.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petersburg’daki bir kafede bombalı saldırıya uğrayan askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümünün ardında Kiev rejiminin olduğunu düşündüklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, gerçek ismi Maksim Fomin olan askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümünün ardında kimin olduğuna ilişkin, “Kiev rejimi, terör eylemlerini destekleyen bir rejim. Darya Dugina’nın öldürülmesinin ardında da bu rejim bulunuyordu. Fomin’in (Tatarskiy) ölümüne neden olan terör eyleminin ardında da pekala Kiev rejimi bulunuyor olabilir” dedi.
“(Donbass’ta) 2014’ten beri insan öldüren bir rejimden bahsediyoruz. Kaldı ki özel askeri operasyon da bu nedenle düzenleniyor” diyen Kremlin Sözcüsü, şöyle devam etti:
“Bu bir terör eylemiydi. Şu anda soruşturma sürüyor ve şüphelilerin yakalandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla soruşturmayı yürüten kurumların açıklamalarını beklemeliyiz. Bununla beraber, Ukrayna gizli servislerinin bu terör eyleminin hazırlıklarıyla ilişkisi olabileceğine dair veriler bulunuyor.”
Peskov ayrıca, Tatarskiy’in öldürüldüğü bombalı saldırı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün derhal bilgilendirildiğini de kaydetti.