https://sputniknews.com.tr/20230516/ab-komisyonu-schengen-vizeleri-konusunda-uye-ulkeleri-elestirdi-1071175560.html

AB Komisyonu, Schengen vizeleri konusunda üye ülkeleri eleştirdi

AB Komisyonu, Schengen vizeleri konusunda üye ülkeleri eleştirdi

AB Komisyonu, Schengen vizelerinin verilmesinde son dönemde uzun işlem süreleri ve ret kararlarıyla gündeme gelen AB ülkelerine vize süreçleriyle ilgili... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T15:58+0300

2023-05-16T15:58+0300

2023-05-16T15:59+0300

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AB Komisyonu, hazırladığı 'Schengen'in Durumu Raporu 2023' adlı belgeyi, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile Bölgeler Komitesi'ne gönderdi. Raporda, Kovid-19 salgınının bitmesinin ardından küresel hareketlilikteki artışın Schengen vizesi başvurularında keskin bir yükselişe neden olduğu hatırlatılarak bunun da vize randevuları ve başvuruların işlenmesinde ciddi gecikmelere yol açtığı belirtildi. "Bazı durumlarda başvuranlar sırf randevu alabilmek için acentelere veya kişilere 500 euro'ya kadar ödeme yapmaktadır" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlave olarak üye ülkeler, vize başvurusu yapanlara vize başvuru süreciyle ilgili sıklıkla yetersiz ve yanlış bilgiler vermekte, bu durum göç ve güvenlik riskleri değerlendirmesinin niteliğini etkilemektedir. Bu eksikliklerin sonuçları, üye ülkeler ile AB'nin itibarının zedelenmesinden özellikle turizm sektöründeki ekonomik kayba ve aile temasları ile iş ilişkilerinin bozulmasına kadar çok çeşitlidir." Raporda, Schengen vizeleriyle ilgili olumsuz durumun düzeltilmesi için 'üye ülkelerin konsolosluklarda başvuruların incelemesini yapacak yeterli personel istihdam etmesi gerektiği' vurgulandı.AB Komisyonu, bunların yanı sıra konsolosluklardaki yerel personelin bilgi ve kaynaklarının daha iyi kullanılması için üye ülkelere konsolosluklardaki verimsiz iş akışının düzenlenmesini tavsiye etti.

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