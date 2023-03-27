https://sputniknews.com.tr/20230327/hirvatistanda-schengen-duzenlemesi-sinir-kontrolleri-kaldirildi-1068807688.html
Hırvatistan'da Schengen düzenlemesi: Sınır kontrolleri kaldırıldı
Hırvatistan'da Schengen düzenlemesi: Sınır kontrolleri kaldırıldı
Hırvatistan'daki 9 uluslararası havalimanında Schengen'e uygun olarak sınır kontrolleri kaldırıldı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T14:48+0300
2023-03-27T14:48+0300
2023-03-27T14:48+0300
dünya
schengen bölgesi
hırvatistan
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Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan, Schengen bölgesi kurallarına uygun olarak ülkedeki 9 uluslararası havalimanında sınır kontrollerinin kaldırıldığını açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla Schengen bölgesine dahil olan Hırvatistan’ın kara, demir ve deniz ulaşımının ardından hava ulaşımının da Schengen kurallarına uygun hale getirildiği bildirildi.9 uluslararası havalimanındaki sınır kontrollerinin kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, öncelikle başkent Zagreb’de başlatılan uygulamaya Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Rijeka, Osijek, Malo Losinje ve Brac’taki uluslararası havalimanlarının da dahil olduğu belirtildi.Açıklamada, hava ulaşımının da Schengen bölgesine uygun hale getirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, Hırvatistan’a hava yoluyla gelen yolcuların yüzde 70’inin Schengen bölgesinden olduğu bilgisi paylaşıldı.Havalimanlarındaki sınır kontrollerinin kaldırılmasıyla yolcuların daha hızlı seyahat edebileceği belirtilen açıklamada, sınır polislerinin sorumluluklarının da azaldığı bildirildi. Açıklamada, Hırvatistan’ın bu uygulamayla Schengen’e giriş sürecini tamamladığı kaydedildi.AB’ye 2013’te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak’ta Schengen bölgesinin 27’nci üyesi haline gelmiş, resmi para birimini kuna'dan euro'ya çevirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221208/hirvatistanin-ocak-2023te-abdeki-schengen-bolgesine-katilmasi-onaylandi-1064346658.html
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schengen bölgesi, hırvatistan, avrupa birliği
schengen bölgesi, hırvatistan, avrupa birliği
Hırvatistan'da Schengen düzenlemesi: Sınır kontrolleri kaldırıldı
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Hırvatistan'daki 9 uluslararası havalimanında Schengen'e uygun olarak sınır kontrolleri kaldırıldı.
Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan, Schengen bölgesi kurallarına uygun olarak ülkedeki 9 uluslararası havalimanında sınır kontrollerinin kaldırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla Schengen bölgesine dahil olan Hırvatistan’ın kara, demir ve deniz ulaşımının ardından hava ulaşımının da Schengen kurallarına uygun hale getirildiği bildirildi.
9 uluslararası havalimanındaki sınır kontrollerinin kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, öncelikle başkent Zagreb’de başlatılan uygulamaya Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Rijeka, Osijek, Malo Losinje ve Brac’taki uluslararası havalimanlarının da dahil olduğu belirtildi.
Açıklamada, hava ulaşımının da Schengen bölgesine uygun hale getirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, Hırvatistan’a hava yoluyla gelen yolcuların yüzde 70’inin Schengen bölgesinden olduğu bilgisi paylaşıldı.
Havalimanlarındaki sınır kontrollerinin kaldırılmasıyla yolcuların daha hızlı seyahat edebileceği belirtilen açıklamada, sınır polislerinin sorumluluklarının da azaldığı bildirildi. Açıklamada, Hırvatistan’ın bu uygulamayla Schengen’e giriş sürecini tamamladığı kaydedildi.
AB’ye 2013’te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak’ta Schengen bölgesinin 27’nci üyesi haline gelmiş, resmi para birimini kuna'dan euro'ya çevirmişti.