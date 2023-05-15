https://sputniknews.com.tr/20230515/sarigul-kilicdaroglunu-cumhurbaskani-yapana-kadar-gecemi-gunduzume-katacagim-1071121042.html

Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım

Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım

CHP listesinden Erzincan'da milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:08+0300

2023-05-15T14:08+0300

2023-05-15T14:08+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa sarıgül

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı

erzincan

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listesinden Erzincan’dan milletvekili adayı gösterilmişti. CHP'nin Erzincan'da aldığı yüzde 36,31 oy oranı ile Sarıgül, Meclis’e girdi.Sonuçların ardından Sarıgül, Twitter'dan "Asla bitmez hayatta. Güneşli yarınlar. Her yürekte yaşayan. Bir çocuk varsa umut var" notuyla bir video paylaştı.Sarıgül, "Bütün Erzincan’ı kucaklayacağım. Söz veriyorum ama daha işimiz bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230515/sarigul-erzincanda-kilicdaroglundan-daha-fazla-oy-aldi-1071100817.html

erzincan

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mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, erzincan