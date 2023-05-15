https://sputniknews.com.tr/20230515/sarigul-kilicdaroglunu-cumhurbaskani-yapana-kadar-gecemi-gunduzume-katacagim-1071121042.html
Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım
Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım
CHP listesinden Erzincan'da milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T14:08+0300
2023-05-15T14:08+0300
2023-05-15T14:08+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa sarıgül
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
erzincan
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listesinden Erzincan’dan milletvekili adayı gösterilmişti. CHP'nin Erzincan'da aldığı yüzde 36,31 oy oranı ile Sarıgül, Meclis’e girdi.Sonuçların ardından Sarıgül, Twitter'dan "Asla bitmez hayatta. Güneşli yarınlar. Her yürekte yaşayan. Bir çocuk varsa umut var" notuyla bir video paylaştı.Sarıgül, "Bütün Erzincan’ı kucaklayacağım. Söz veriyorum ama daha işimiz bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230515/sarigul-erzincanda-kilicdaroglundan-daha-fazla-oy-aldi-1071100817.html
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mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, erzincan
mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, erzincan
Sarıgül: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım
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CHP listesinden Erzincan'da milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listesinden Erzincan’dan milletvekili adayı gösterilmişti. CHP'nin Erzincan'da aldığı yüzde 36,31 oy oranı ile Sarıgül, Meclis’e girdi.
Sonuçların ardından Sarıgül, Twitter'dan "Asla bitmez hayatta. Güneşli yarınlar. Her yürekte yaşayan. Bir çocuk varsa umut var" notuyla bir video paylaştı.
Sarıgül, "Bütün Erzincan’ı kucaklayacağım. Söz veriyorum ama daha işimiz bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim" dedi.