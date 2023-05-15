https://sputniknews.com.tr/20230515/pakistanda-imran-hani-serbest-birakan-yuksek-mahkeme-islamci-hukumet-yandaslarinin-hedefinde-1071139855.html

Pakistan'da İmran Han'ı serbest bırakan Yüksek Mahkeme, İslamcı hükümet yandaşlarının hedefinde

Pakistan'da İmran Han'ı serbest bırakan Yüksek Mahkeme, İslamcı hükümet yandaşlarının hedefinde

Pakistan'da İslamcıların başını çektiği hükümet yanlıları, geçen yıl başbakanlıktan düşürdükleri İmran Han'ın gözaltından bırakılmasını sağlayan Yüksek... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T22:19+0300

2023-05-15T22:19+0300

2023-05-15T22:42+0300

dünya

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bilaval butto zerdari

şahbaz şerif

yüksek mahkeme

pakistan müslüman birliği-navaz (pml-n)

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ABD'ye göbekten bağlı ordu ve istihbarata meydan okuması, Rusya'nın Ukrayna harekatını başlattığı dönemde Moskova'yı ziyaret etmesi sonrası mecliste ABD yanlısı koalisyon tarafından başbakanlıktan düşürülen İmran Han'ın 100'den fazla dava açılarak demir parmaklıkların arkasına gönderilmesi çabası yüzünden Pakistan tümden karıştı.Geçen hafta İslamabad Yüksek Mahkemesi'nden İçişleri Bakanlığı'na bağlı paramiliter güç Rangers tarafından 'kaçırılan' İmran Han, gözaltındayken ülke çapında ölümcül protestolar düzenlenmesinin ardından, Pakistan Yüksek Mahkemesi kararı sonucu serbest bırakılmıştı.Protestolar sırasında Pakistan tarihinde ilk kez barikatlar aşılarak Rawalpindi'deki ordu karargahına (GHQ) girildi ve Rangers kolordu komutanının Lahor'daki evi ateşe verildi. Bunun üzerinden Başbakan Şahbaz Şerif, İmran Han'ı hapse atıp partisi Pakistan Adalet Hareketi'ni (PTI) yasaklama planlarını dile getirirken, bugün hükümet yanlıları, başkent İslamabad'da gövde gösterisi yaptı. Pakistan Yüksek Mahkemesi'ni kuşatan 20 binden fazla hükümet yanlısı, İmran Han'ın gözaltına alınmasının 'yasadışı ve geçersiz' olduğuna hükmeden Başyargıç Umar Ata Bandial'ın istifasını istedi. Protesto, Nisan 2022'de mecliste yasallığı tartışmalı güven oylaması süreciyle İmran Han'ı başbakanlıktan deviren ve iktidardaki Pakistan Müslüman Birliği'yle bağlantılı olan 13 siyasi partili Pakistan Demokratik İttifakı'nın çağrısıyla düzenlendi. Hükümetin toplanma yasağı ilan etmiş olmasına rağmen hükümet yanlıları konvoylar halinde İslamabad'a aktı.Pakistan Demokratik İttifakı Başkanı Fazalur Rehman, "İmran Han'ın serbest bırakılması emrini verdiği için Başyargıç Umar Ata Bandial'ın istifasını istiyoruz" diyerek "Bandial, İmran Han'ı kayırıyor" iddiasında bulundu. Radikal İslamcı parti Cemiyeti Ulemayı İslam'ın başını çektiği Yüksek Mahkemesi önünde oturma eylemine, koalisyon hükümetinin yolsuzlukla meşhur iki temel direği de katıldı: Suikast kurbanı Başbakan Benazir Butto ile eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi ve Başbakan Şahbaz Şerif'in kardeşi olan eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı ve Pakistan Müslüman Birliği Başkan Yardımcısı Meryem Navaz Şerif. Daha sonra Rehman, oturma eylemine katılanların dağılmalarını isterken, Bandial'ın hükümete karşı herhangi bir işlem yapmaya kalkışması halinde geri dönüp daha büyük miting düzenleyeceklerini söyledi.Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf da televizyonda yayımlanan açıklamasında 'İmran Han'ın tarafını tutmakla' suçladığı Yüksek Mahkeme'ye 'başyargıcın davranışlarını soruşturup yasal işlem başlatması' çağrısında bulundu. Son dönemde yolsuzlukla suçlanan iki başbakan, Pakistan Yüksek Mahkemesi kararıyla görevden alınmıştı: Navaz Şerif ve Yusuf Rıza Gilani. Bugün bir dizi tweet atan İmran Han, 'hükümet taraftarlarının oturma eyleminin başyargıcı görevden almak için düzenlendiğine' dikkat çekti:"Yüksek Mahkeme dışında sahnelenen Cemiyeti Ulemayı İslam dramasının yalnızca tek bir amacı var: Anayasaya uygun karar vermemesi için Pakistan'ın başyargıcına gözdağı vermek.""Pakistan, daha önce Yüksek Mahkeme'ye yönelik böylesine küstah bir saldırıyı, 1997'de Pakistan Müslüman Birliği salakları fiziksel olarak saldırdığında ve en saygın başyargıçlardan biri olan Saccad Ali Şah'ı görevden aldığında görmüştü."Eski başbakan, 'ordunun ayaklanma çıkarma suçlamasıyla kendisini gelecek 10 yıl boyunca hapiste tutmayı planladığını' da ileri sürdü: Ardından Pakistan muhalefet lideri, gözaltında olduğu sırada patlak veren protestolardaki kundaklama ve silahla ateş etme olaylarının, 'kargaşa yaratıp suçu PTI'ye atmak isteyen güvenlik güçlerinin ajanlarının işi olduğuna dair elinde yeterli miktarda kanıt bulunduğunu' iddia etti. Ancak şimdilik somut bir kanıt sunmadı.

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