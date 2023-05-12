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SON DAKİKA | Pakistan'da siyasi kaos: İmran Han kefaletle serbest
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https://sputniknews.com.tr/20230512/pakistanda-siyasi-kaos-imran-han-kefaletle-serbest-1070994075.html
Pakistan'da siyasi kaos: İmran Han kefaletle serbest
Pakistan'da siyasi kaos: İmran Han kefaletle serbest
Bu hafta gözaltına alınması ülke genelinde ölümcül çatışmalara yol açan eski başbakan İmran Han, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin 'yasalara aykırı' diye karar... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T13:26+0300
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dünya
pakistan
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Eski Başbakan İmran Han, dün Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin "Gözaltına alınması yasadışı, derhal serbest bırakılmalı" kararını açıklamasının ardından, bugün çıkarıldığı İslamabad Yüksek Mahkemesi'nin iki haftalık kefalet kararıyla serbest kaldı.
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pakistan, imran han

Pakistan'da siyasi kaos: İmran Han kefaletle serbest

13:26 12.05.2023 (güncellendi: 13:34 12.05.2023)
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Bu hafta gözaltına alınması ülke genelinde ölümcül çatışmalara yol açan eski başbakan İmran Han, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin 'yasalara aykırı' diye karar vermesinin ardından kefaletle serbest bırakıldı.
Eski Başbakan İmran Han, dün Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin "Gözaltına alınması yasadışı, derhal serbest bırakılmalı" kararını açıklamasının ardından, bugün çıkarıldığı İslamabad Yüksek Mahkemesi'nin iki haftalık kefalet kararıyla serbest kaldı.
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