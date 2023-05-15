https://sputniknews.com.tr/20230515/ikinci-turda-50-bin-yeni-secmen-oy-kullanacak-1071133805.html

İkinci turda, 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

İkinci turda, 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. 50 bin genç, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez oy... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T18:04+0300

2023-05-15T18:04+0300

2023-05-15T18:04+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

ikinci tur

cumhurbaşkanı

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi, 28 Mayıs'ta yapılacak.TRT Haber'de yer alan habere göre, 14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.Seçimin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230515/14-mayista-son-10-secimin-katilim-rekoru-kirildi-1071131520.html

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