https://sputniknews.com.tr/20230515/ikinci-turda-50-bin-yeni-secmen-oy-kullanacak-1071133805.html
İkinci turda, 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
İkinci turda, 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. 50 bin genç, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez oy... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T18:04+0300
2023-05-15T18:04+0300
2023-05-15T18:04+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
ikinci tur
cumhurbaşkanı
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Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi, 28 Mayıs'ta yapılacak.TRT Haber'de yer alan habere göre, 14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.Seçimin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/14-mayista-son-10-secimin-katilim-rekoru-kirildi-1071131520.html
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seçim, ikinci tur, cumhurbaşkanı
seçim, ikinci tur, cumhurbaşkanı
İkinci turda, 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. 50 bin genç, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez oy kullanacak.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi, 28 Mayıs'ta yapılacak.
TRT Haber'de yer alan habere
göre, 14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.
Seçimin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor.