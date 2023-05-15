https://sputniknews.com.tr/20230515/14-mayista-son-10-secimin-katilim-rekoru-kirildi-1071131520.html

14 Mayıs'ta son 10 seçimin katılım rekoru kırıldı

14 Mayıs'ta son 10 seçimin katılım rekoru kırıldı

Seçime katılım oranı yüzde 88.92, yurt dışında ise 52.69 oranında gerçekleşti. Yurt içindeki bu katılım oranı ile, son 10 seçimin rekoru kırılmış oldu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-15T17:02+0300

2023 türkiye seçimleri

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genel seçim

genel seçim

seçim sonuçları

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Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açıldı. Seçime katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti.Yüzde 88.92'lik bu oran, Türkiye genelinde son 10 yıldır yapılan seçimlerdeki en yüksek katılım oranı.Türkiye'de daha önce de 1987 yılında 93.38'lik bir yüzde oranına ulaşılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/almanya-secime-katilim-turklerin-demokratik-standartlara-deger-verdigini-gosteriyor-1071129671.html

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