https://sputniknews.com.tr/20230515/14-mayista-son-10-secimin-katilim-rekoru-kirildi-1071131520.html
14 Mayıs'ta son 10 seçimin katılım rekoru kırıldı
14 Mayıs'ta son 10 seçimin katılım rekoru kırıldı
Seçime katılım oranı yüzde 88.92, yurt dışında ise 52.69 oranında gerçekleşti. Yurt içindeki bu katılım oranı ile, son 10 seçimin rekoru kırılmış oldu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T17:02+0300
2023-05-15T17:02+0300
2023-05-15T17:02+0300
2023 türkiye seçimleri
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seçim
genel seçim
genel seçim
seçim sonuçları
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Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açıldı. Seçime katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti.Yüzde 88.92'lik bu oran, Türkiye genelinde son 10 yıldır yapılan seçimlerdeki en yüksek katılım oranı.Türkiye'de daha önce de 1987 yılında 93.38'lik bir yüzde oranına ulaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/almanya-secime-katilim-turklerin-demokratik-standartlara-deger-verdigini-gosteriyor-1071129671.html
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türkiye, seçim, genel seçim, genel seçim, seçim sonuçları
türkiye, seçim, genel seçim, genel seçim, seçim sonuçları
14 Mayıs'ta son 10 seçimin katılım rekoru kırıldı
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Seçime katılım oranı yüzde 88.92, yurt dışında ise 52.69 oranında gerçekleşti. Yurt içindeki bu katılım oranı ile, son 10 seçimin rekoru kırılmış oldu.
Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açıldı. Seçime katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti.
Yüzde 88.92'lik bu oran, Türkiye genelinde son 10 yıldır yapılan seçimlerdeki en yüksek katılım oranı.
Türkiye'de daha önce de 1987 yılında 93.38'lik bir yüzde oranına ulaşılmıştı.