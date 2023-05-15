https://sputniknews.com.tr/20230515/almanya-secime-katilim-turklerin-demokratik-standartlara-deger-verdigini-gosteriyor-1071129671.html

Almanya: Seçime katılım Türklerin demokratik standartlara değer verdiğini gösteriyor

Almanya: Seçime katılım Türklerin demokratik standartlara değer verdiğini gösteriyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sasse, Türkiye’de seçime katılım oranının yüksek olmasının Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T16:29+0300

2023-05-15T16:29+0300

2023-05-15T16:30+0300

2023 türkiye seçimleri

almanya

seçim

türkiye

steffen hebestreit

demokrasi

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse ve Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin’de, Türkiye’de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni değerlendirdi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sasse, "Seçime katılım oranının çok yüksek olması, özellikle Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer verdiğini ve bunu kullandığını göstermiştir" dedi.Türkiye’deki seçimleri AGİT’in gözlemcilerinin de takip ettiğini anımsatan Sasse, seçime ilişkin gözlemleri değerlendirmek için gözlemcilerin raporlarının bekleneceğini kaydetti.Hükümet Sözcüsü Hebestreit ise demokratik süreçlerin işlemesine kimsenin karşı olmadığını düşündüğünü ifade etti.Hebestreit, "Şu anda önemli uluslararası kararlarda herhangi bir etki ya da gecikme görmüyoruz. Bu demokrasilerde standart süreçtir ve bunu da iyi buluyoruz" dedi.'Olması gereken budur'Demokratik seçimleri memnuniyet verici bulduklarını belirten Hebestreit, "Olması gereken budur. Seçim kampanyasının da adil çerçevede geçmesi her zaman ifade ettiğimiz bir dileğimizdir” ifadesini kullandı.Başbakan Olaf Scholz'un dış politika danışmanı Jens Plötner'den Türkiye'deki seçimler hakkında bilgi aldığını kaydeden Hebestreit, "Türkiye'de konsolosluk temsilciliğimiz var. Elbette tüm açık kaynakları da değerlendirerek bilgilendirme yapıldı" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230515/iran-turk-halkinin-secimlere-yuksek-katilimi-demokrasinin-zaferidir-1071123415.html

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